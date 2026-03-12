Diduga Terpleset, Lansia di Denpasar Ditemukan Tewas dalam Sumur

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
TIM SAR gabungan mengevakuasi seorang warga yang terjatuh ke dalam sumur di wilayah Jalan Antasura, Gang Teratai No. 5, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Kamis siang (12/3/2026).
Informasi kejadian diterima pada pukul 12.10 Wita dari warga bernama Kojek kepada petugas BPBD Kota Denpasar. Dalam laporan disebutkan identitas korban atas nama I Made Wirya (65).
Menurut informasi korban diketahui dalam kondisi sakit dengan salah satu kaki telah diamputasi. Keluarga melaporkan kejadian tersebut setelah tidak menemukan korban di rumah.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 12.30 Wita 7 personel dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan dilengkapi peralatan mountaineering, satu set SCBA, peralatan medis, serta peralatan SAR pendukung lainnya.
Pada pukul 13.13 Wita mereka tiba di lokasi dan segera melakukan koordinasi dengan unsur SAR gabungan untuk melaksanakan proses pencarian dan evakuasi di titik lokasi kejadian. Tak berselang lama jenasah I Made Wirya telah terevakuasi dari dalam sumur.
"Tadi siang jenasahnya terevakuasi sekitar pukul 13.35 Wita berkat kerja dari tim SAR gabungan dan koordinasi yang baik, selanjutnya dibawa ke RSUP Prof. Ngoerah menggunakan ambulans dari BPBD Kota Denpasar," jelas I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.
Adapun unsur SAR gabungan yang terlibat dalam operasi tersebut antara lain Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar sebanyak 7 personel, Samapta Polda Bali sebanyak 15 personel, Polsek Denpasar Barat 3 personel, Damkar Kota Denpasar 5 personel, Camat Denpasar Utara, aparat Desa Peguyangan, serta keluarga korban dan masyarakat setempat. (OL)
Sebagai penanda dimulainya pembangunan, pada Minggu (4/1) telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan sumur wakaf di wilayah terdampak.
Aplikasi OOIP merupakan salah satu terobosan teknologi yang sukses mengintegrasikan proses evaluasi rencana pekerjaan sumur minyak dan gas digitalisasi proses.
Sumur Caluk-01 ditutup pada 2017 dan masuk area pengelolaan oleh KVELL Blora Energi melalui mekanisme kerja sama operasi sejak 2023.
Di tengah kota Jakarta akan dibangun juga sumur-sumur resapan dan biopori agar tanah air di Jakarta ini sendiri juga bertambah.
Warga Kampung Sindangpalay Desa Sukakerta Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, heboh, stelah seorang warganya terjatuh ke sumur sedalam hampir 15 meter
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved