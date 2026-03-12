Diduga Terpleset, Lansia di Denpasar Ditemukan Tewas dalam Sumur

evakuasi korban lansia yang diduga terpelesat ke sumur di Denpasar(MI/Arnoldus Dhae)

TIM SAR gabungan mengevakuasi seorang warga yang terjatuh ke dalam sumur di wilayah Jalan Antasura, Gang Teratai No. 5, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Kamis siang (12/3/2026).

Informasi kejadian diterima pada pukul 12.10 Wita dari warga bernama Kojek kepada petugas BPBD Kota Denpasar. Dalam laporan disebutkan identitas korban atas nama I Made Wirya (65).

Menurut informasi korban diketahui dalam kondisi sakit dengan salah satu kaki telah diamputasi. Keluarga melaporkan kejadian tersebut setelah tidak menemukan korban di rumah.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 12.30 Wita 7 personel dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan dilengkapi peralatan mountaineering, satu set SCBA, peralatan medis, serta peralatan SAR pendukung lainnya.

Pada pukul 13.13 Wita mereka tiba di lokasi dan segera melakukan koordinasi dengan unsur SAR gabungan untuk melaksanakan proses pencarian dan evakuasi di titik lokasi kejadian. Tak berselang lama jenasah I Made Wirya telah terevakuasi dari dalam sumur.

"Tadi siang jenasahnya terevakuasi sekitar pukul 13.35 Wita berkat kerja dari tim SAR gabungan dan koordinasi yang baik, selanjutnya dibawa ke RSUP Prof. Ngoerah menggunakan ambulans dari BPBD Kota Denpasar," jelas I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Adapun unsur SAR gabungan yang terlibat dalam operasi tersebut antara lain Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar sebanyak 7 personel, Samapta Polda Bali sebanyak 15 personel, Polsek Denpasar Barat 3 personel, Damkar Kota Denpasar 5 personel, Camat Denpasar Utara, aparat Desa Peguyangan, serta keluarga korban dan masyarakat setempat. (OL)