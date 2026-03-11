Rayakan Ramadan Penuh Makna di ARYADUTA Bali dengan Paket Menginap Eksklusif, Iftar Spesial Setiap Hari & Grand Prize Umrah

Ilustrasi(Dok Aryaduta Bali)

ARYADUTA Bali mengundang para tamu untuk merasakan kehangatan dan kekhusyukan bulan suci melalui rangkaian program spesial Ramadan Retreat, “Senja Berbuka” dengan menu berbeda setiap hari dan promo menarik Buy 5 Get 6, Sunrise Yoga Session, 7 hari aktivitas mindful untuk anak, serta kesempatan memenangkan Lucky THR dengan Grand Prize Umrah untuk empat pemenang. Seluruh program ini dirancang untuk menghadirkan momen refleksi, kebersamaan, dan kebahagiaan bersama keluarga serta orang terkasih selama bulan Ramadan.

Paket Ramadan Retreat menawarkan pengalaman menginap satu malam di Deluxe Room termasuk sarapan atau sahur untuk dua orang serta Iftar buffet untuk dua orang. Tamu juga dapat menikmati potongan harga 10% untuk layanan SPA guna melengkapi momen relaksasi selama bulan suci. Paket eksklusif ini ditawarkan dengan harga IDR 1.750.000 net per kamar, menghadirkan pengalaman menginap yang nyaman dan berkesan.

Bagi yang ingin menikmati momen berbuka puasa bersama, promo “Senja Berbuka” tersedia setiap hari selama Ramadan mulai pukul 18.00 – 21.00 dengan konsep all-you-can-eat Iftar seharga IDR 199.000++ per orang. Sajian istimewa meliputi 10 pilihan takjil, 4 salad dan hidangan pembuka, 2 sup, 4 pilihan kukusan di healthy station, 10 hidangan utama, 4 sambal, 7 pilihan dessert, dan berbagai menu lainnya. Untuk memberikan pengalaman yang selalu berbeda, menu Iftar akan disajikan dengan variasi yang berbeda setiap harinya sesuai tanggal, sehingga tamu dapat menikmati perjalanan kuliner yang baru setiap malam. Senja Berbuka juga menjadi tempat yang hangat bagi tamu Muslim maupun non-Muslim untuk berkumpul dan merayakan kebersamaan di bulan Ramadan.

Keluarga yang menginap selama Ramadan juga dapat menikmati 7 hari aktivitas anak yang seru dan mindful, dirancang untuk memberikan pengalaman kreatif, edukatif, dan penuh makna bagi si kecil. Sebagai pelengkap pengalaman spiritual, tamu dapat mengikuti Sunrise Yoga Session yang menenangkan, membantu menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam suasana tenang khas ARYADUTA Bali.

Dalam semangat berbagi, ARYADUTA Bali juga menghadirkan program Lucky THR dengan berbagai hadiah menarik seperti voucher F&B, diskon spesial, hingga hadiah menginap satu malam di ARYADUTA Bali. Puncaknya adalah Grand Prize Umrah untuk empat pemenang beruntung. Setiap tamu akan menerima kupon undian saat kedatangan, dan pengundian pemenang akan dilakukan setelah bulan Ramadan berakhir.

“Kami sangat senang dapat menghadirkan pengalaman Ramadan yang istimewa bagi para tamu. Ramadan Retreat Package, Senja Berbuka, Sunrise Yoga Session, serta aktivitas anak kami kurasi untuk menciptakan momen kebahagiaan, kebersamaan, dan refleksi selama bulan suci ini,” ujar RM Rendy Prapanca, General Manager ARYADUTA Bali. ARYADUTA Bali menjadi destinasi ideal untuk staycation yang tenang maupun momen berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket Ramadan dan Iftar, silakan kunjungi www.aryaduta.com/bali. (H-2)