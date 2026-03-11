Rencana Mudik Berubah? Ini Aturan Pembatalan dan Reschedule Tiket KA Jarak Jauh

Headline
Rencana mudik Lebaran terkadang harus berubah karena urusan mendadak. Bagi Anda yang sudah memegang tiket Kereta Api (KA) Jarak Jauh namun perlu melakukan pembatalan atau perubahan jadwal (reschedule), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang mengingatkan pentingnya memahami regulasi terbaru agar dana tiket tidak hangus.
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menekankan bahwa proses administrasi kini jauh lebih mudah melalui digitalisasi. Pelanggan sangat disarankan menggunakan aplikasi Access by KAI untuk menghindari antrean panjang di stasiun, terutama selama masa angkutan Lebaran 2026 yang padat.
Bagi Anda yang ingin membatalkan perjalanan, berikut adalah poin-poin krusial yang wajib diperhatikan agar proses pengembalian dana (refund) berjalan lancar:
Ingin menggeser tanggal atau jam keberangkatan? KAI memberikan fleksibilitas dengan ketentuan sebagai berikut:
Bagi pemudik yang membawa balita (anak di bawah usia tiga tahun), KAI mewajibkan pemesanan Tiket Infant. Meskipun gratis, tiket ini wajib terdaftar. Anak dengan tiket infant tidak mendapatkan kursi sendiri dan harus dipangku selama perjalanan.
Apabila pembatalan perjalanan dilakukan secara sepihak oleh KAI akibat gangguan operasional, pelanggan berhak mendapatkan pengembalian dana sebesar 100 persen.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan mudik 2026, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI di nomor 121 atau melalui email resmi [email protected]. Rencanakan perjalanan Anda dengan matang agar mudik tetap nyaman dan aman. (JI/E-4)
