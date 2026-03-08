Lagi Satu Korban Banjir Bandang di Buleleng Ditemukan

Tim SAR kembali menemukan satu korban meninggal dalam banjir bandang di Kabupaten Buleleng, Bali.(Dok.Tim SAR)

OPERASI SAR gabungan di hari ketiga, Minggu (8/3) dalam pencarian lanjutan terhadap 2 orang yang masih hilang dalam peristiwa banjir bandang di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali menemukan satu lagi korban meninggal atas nama Kadek Wahyu (12).

Koordinator Pos SAR Buleleng, Kadek Donny mengatakan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan ciri-ciri, anak laki-laki yang masih mengenakan kaos berwarna biru, sesuai dengan korban yang dinyatakan hilang atas nama Kadek Wahyu (12).

Lokasi penemuan di perairan Dencarik, kira-kira berjarak 3,5 km dari lokasi rumah korban. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Buleleng. “Pencarian di perairan kita menemukan target (korban) kurang lebih pada pukul 15.42," ungkap Kadek Donny, Minggu (8/3).



Dengan ditemukannya korban Kadek Wahyu ini, berarti sudah ada tiga korban meninggal sejak di hari pertama banjir bandang yang terjadi pada Jumat (6/3). Dua korban di awal yakni atas nama Dewa Ketut Adi Suarjana (55) dan disusul penemuan di hari kedua atas nama Komang Suci (44).

Dalam operasi SAR di hari ketiga, dilakukan pembagian tugas pencarian dibagi menjadi 4 titik. Pada pukul 08.30 Wita, SRU laut bergerak melakukan penyisiran dengan menggunakan rubber boat. Empat personel dari Pos SAR Buleleng dan Balawista memfokuskan pencarian dari Pantai Banjar menuju ke arah barat. Sementara rubber boat Polair Polres Buleleng dengan 3 personel mengarah ke utara.

Di lokasi berbeda, unsur SAR lainnya melaksanakan pencarian di sepanjang aliran Sungai Banjar mengarah ke pantai dan seputaran area dimana ditemukan korban pertama. Ada juga bantuan alat berat untuk mengangkat timbunan material-material besar yang terbawa banjir.

Donny mengatakan, sekitar pukul 11.40 Wita, SRU laut telah sandar di Pantai Banjar dengan hasil nihil. Sorti kedua dilanjutkan pada pukul 14.00 Wita dengan rubber boat Pos SAR Buleleng ke arah barat, menyusul pukul 15.07 Wita rubber boat Polair ke arah timur. Hingga akhirnya sekitar pukul 15.42 tim berhasil menemukan korban.

Dalam operasi hari ketiga, unsur yang terlibat dalam pencarian antara lain Basarnas sebanyak 12 orang, Kapolres Buleleng dan anggota 8 orang, Dokpol Polres Buleleng 2 orang, BPBD Buleleng 4 orang, Rider 900 Buleleng sebanyak 24 orang, Kodim 1609 sebanyak 60 orang, Polsek Banjar 20 orang, Samapata Polda Bali 16 orang, Brimob Gilimanuk pos Patas 13 orang, PMI Buleleng 10 orang, Camat Banjar dan Satpol PP 6 orang, Perangkat Desa Banjar 10 orang, Pol Airud Polres Buleleng 16 orang, Polsek Banjar 17 orang, Dinas PUTR Buleleng 4 orang, Pemadam Kebakaran Seririt 2 orang, Pol PP Buleleng 5 orang, Balawista Buleleng 2 orang, Bhuana Bali Rescue 2 orang, SARDOG 1 orang, Mapala Undiksa 4 orang, dan PLN Buleleng 2 orang. Operasi SAR masih akan kembali dilanjutkan Senin (9/3) pagi. (E-2)