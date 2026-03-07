Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Lebih dari 600 Warga Ikuti Rekrutmen Massal Eiger Adventure Land di Bogor

Putri Rosmalia Octaviyani
07/3/2026 17:25
Lebih dari 600 Warga Ikuti Rekrutmen Massal Eiger Adventure Land di Bogor
Rekrutmen massal Eiger Adventure Land.(Dok. Eiger)

LEBIH dari 600 warga mengikuti proses rekrutmen massal yang digelar oleh Eiger Adventure di Megamendung, Kabupaten Bogor. Kegiatan yang terdiri dari rangkaian psikotes dan sesi wawancara itu merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan ekowisata tersebut.

Camat Megamendung Ridwan mengatakan, penyediaan tenaga kerja bagi warga merupakan hal yang penting dilakukan oleh perusahaan. “Kami memberikan apresiasi lowongan pekerjaan yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari warga di sekitar lokasi. Ini merupakan langkah positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kami,” ujar Ridwan, dalam keterangannya, Sabtu, (7/3).

Selain camat Ridwan, pembukaan kegiatan rekrutmen juga turut dihadiri oleh Kepala Desa Sukagalih Alwansyah Sudarman. Proses rekrutmen tidak hanya berfokus pada kompetensi profesional, tetapi juga pada karakter, integritas, serta keselarasan nilai sebagai fondasi budaya organisasi yang kuat dan bertanggung jawab.

“Membangun organisasi tidak hanya tentang kemampuan, tetapi juga karakter. Setiap individu yang bergabung bersama kami membawa nilai yang kami junjung dan berkontribusi dalam menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Direktur Utama Eiger Adventure Land, Imanuel Wirajaya.

Melalui rekrutmen tersebut, Imanuel mengatakan, pihaknya berupaya memastikan bahwa pengembangan kawasan ekowisata dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Megamendung, sekaligus tetap selaras dengan upaya pemulihan lahan kritis dan pelestarian kawasan hutan. 

Saat ini, lebih dari 200 pegawai Eiger Adventure Land berasal dari Kecamatan Megamendung, hal itu disebutnya mencerminkan komitmen perusahaan dalam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dan menghadirkan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
