Bawa Nama Gedung Bersejarah Isola, UPI Adakan Isola Fun Run 2026

Rektor UPI Didik Sukyadi memberikan penjelasan terkait acara Isola Fun Run 2026.(MI/Naviandri)

FAKULTAS Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada Sabtu 11 April mendatang, akan mengadakan Isola Fun Run 2026 dengan target peserta yang ikut dalam ajang lari yang baru pertama ali diadakan UPI ini sebanyak 2000 peserta. FPBS sengaja mencantumkan nana Isola, karena UPI dikenal dengan Gedung Isola yang memiliki sejarah tersendiri dan dibangun pada masa kolonial Belanda.

Rektor UPI Prof. Dr. H. Didi Sukyadi Jumat (6/3) sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena dinilai mampu mendorong gaya hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antara kampus dengan para alumninya. Aktivitas fisik seperti berlari menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk mencegah penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

“Olahraga yang menyenangkan itu salah satunya lari. Melalui kegiatan seperti ini kita ingin mengajak masyarakat lebih banyak bergerak agar tetap sehat. Konsep fun run dipilih karena lebih menekankan unsur kegembiraan dan kebersamaan dibandingkan target kompetitif. Kita menyelenggarakan lari yang menyenangkan. Tidak harus mengejar target prestasi, tetapi target untuk hidup sehat itu yang ingin kita capai,” tuturnya.

Menurut Didi, kegiatan fun run selain mempromosikan gaya hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara civitas akademika dan alumni UPI. Untuk diketahui saat ini jumlah alumni UPI diperkirakan mencapai sekitar 130.000 orang yang tersebar di berbagai daerah.

“Tentu UPI juga akan memanfaatkan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penggalangan dana abadi kampus. Dana tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Melalui kegiatan seperti ini kami juga ingin mendorong partisipasi alumni dan masyarakat untuk mendukung pengembangan kampus, termasuk melalui dana abadi,” terangnya.

Dekan FPBS UPI, Wawan Gunawan, menambahkan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ajang rekreatif yang menggabungkan unsur kesehatan fisik dan kebersamaan. Jadi fun run ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga kegiatan rekreatif yang mempertemukan alumni, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam suasana kekeluargaan. “Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya fakultas untuk mengajak alumni terlibat dalam pengembangan kampus,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Ikatan Alumni FPBS, Rismanto, menambahkan bahwa partisipasi alumni dalam kegiatan ini juga menjadi bentuk kontribusi terhadap institusi. Gedung Isola yang penuh dengan sejarah ini tentu nantinya akan semakin dikenal dengan Isola Fun Run yang rencananya akan diadakan setiap tahun atau menjadi event rutin.

“Kami juga berterimakasih kepada rektor atas dukungan yang diberikan, dukungan ini penting bagi kami. Karena semakin banyak masyarakat yang tau tentan event ini tentu semakin baik, apalagi Isola fun run bukan hanya untuk alumni, mahasiswa tapi juga untuk masyarakat umum,” paparnya.