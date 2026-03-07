Kehadiran Batam Prime Travel Permudah Turis Berwisata di Batam

Fasilitas tersebut dikembangkan setelah pihaknya mengamati pola perjalanan wisatawan yang datang ke Batam.(Dok. Istimewa)

BATAM Prime Travel menghadirkan layanan travel hub yang menggabungkan penitipan koper dan pengaturan transportasi di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam.

Fasilitas tersebut berada di lantai satu area kedatangan pelabuhan, tepat di sisi kanan setelah pintu kedatangan internasional. Layanan ini memungkinkan wisatawan menitipkan barang bawaan sekaligus mengatur transportasi tanpa harus keluar dari area pelabuhan.

Direktur Utama Batam Prime Travel, Saleh A. Sagran, mengatakan fasilitas tersebut dikembangkan setelah pihaknya mengamati pola perjalanan wisatawan yang datang ke Batam.

Baca juga : Kapal penumpang milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) bersandar di pelabuhan. Pelni menjadi operator pelayaran dalam program mudik gratis Lebaran 2026 bagi warga Batam.

"Kami memahami bahwa impresi pertama seorang wisatawan sangat menentukan kenyamanan mereka selama berlibur. Selama ini, banyak tamu yang merasa terbebani dengan barang bawaan saat baru sampai, sementara waktu check-in hotel masih lama. Dengan hadirnya travel hub ini, kami ingin memberikan solusi instan, titipkan koper dengan aman, lalu silakan jelajahi Batam dengan tangan kosong dan hati yang senang," ujar Saleh dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Badan Pusat Statistik mencatat Batam menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan mencapai lebih dari satu juta orang setiap tahun.

Sebagian wisatawan datang untuk perjalanan singkat atau short trip dan tiba pada pagi hari, ketika waktu check-in hotel umumnya masih beberapa jam kemudian.

Baca juga : Minyakita Stabil di Tiga Pasar Tradisional Batam, Konsumen Nilai Masih Terjangkau

Salah seorang pengguna layanan, Dinda, mengatakan fasilitas penitipan koper memudahkan wisatawan yang ingin langsung beraktivitas setelah tiba di Batam.

"Ini benar-benar game changer buat saya yang sering day trip ke Batam. Tadi saya sampai jam 9 pagi dan langsung titip koper di sini karena malas membawanya ke mal dan tempat makan. Prosesnya cepat, lokasinya tepat di depan mata setelah keluar pintu imigrasi, dan stafnya sangat membantu. Jadi bisa langsung lanjut city tour tanpa ribet," ungkap Dinda.

Selain penitipan koper, Batam Prime Travel juga menyediakan layanan transportasi seperti sewa mobil dengan pengemudi, antar jemput hotel, serta paket tur kota Batam dalam satu lokasi layanan.

Layanan Terpadu di Area Kedatangan

Manajemen Batam Prime Travel menyatakan layanan travel hub ini dirancang untuk memudahkan wisatawan mengatur kebutuhan perjalanan sejak tiba di pelabuhan.

Fasilitas tersebut berada di lantai satu Pelabuhan Batam Center dan dapat diakses langsung oleh wisatawan yang baru tiba melalui jalur kedatangan internasional. (I-1)