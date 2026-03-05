Jelang Arus Mudik, Dishub dan Polisi Ramcheck Armada Bus di Pekalongan

Petugas foto bersama seusai melakukan pemeriksaan kelaikan armada bus.(MI/Supardji Rasban)

MENJELANG musim arus mudik dan balik Lebaran 2026, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekalongan berkolaborasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check terhadap armada bus yang akan digunakan untuk angkutan mudik. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi pool bus di wilayah Pekalongan, Kamis (5/3/2026) malam.

Kepala Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dishub Kota Pekalongan, Endang Kostaman, menyampaikan pemriksaat kelaikan kendaraan merupakan bagian dari rangkaian persiapan angkutan Lebaran tahun ini.

“Kegiatan malam ini merupakan rangkaian dari persiapan angkutan Lebaran 2026, salah satunya yaitu ramp check terhadap armada bus yang akan digunakan untuk angkutan mudik,” ujar Endang.

Baca juga : Hati-hati, Jalur Pemalang-Batang Merupakan Titik Lelah Perjalanan Nataru

Endang menuturkan pemeriksaan tidak hanya dilakukan di satu lokasi, melainkan di sejumlah pool perusahaan otobus di wilayah Pekalongan. Ada empat lokasi yang dilakukan ramp check, di antaranya di Panjang, Kedungwuni, Safira, dan satu lagi di wilayah lainnya

“Kami mengecek sejumlah komponen penting kendaraan untuk memastikan armada layak digunakan untuk mengangkut pemudik. Indikator pengecekan ada sembilan item, mulai dari sistem pengereman, penerangan, kondisi mesin, perlengkapan kendaraan, hingga kondisi ban.

Endang menyebut dari hasil pemeriksaan awal, sebagian besar armada dinilai masih dalam kondisi baik. Namun kami tetap memberikan sejumlah catatan kepada pengelola bus agar segera melakukan perbaikan pada beberapa komponen. “Misalnya tadi ada kondisi ban belakang yang sudah mendekati batas keausan, tapi pemilik bus sudah menyampaikan akan segera menggantinya,” jelas Endang.

Baca juga : Dua Orang Tewas Akibat Tabrakan Truk Tol Pemalang-Batang, Minggu, 7 September

Menurut Endang yang disiapkan untuk melayani angkutan mudik Lebaran dari beberapa perusahaan otobus di wilayah Pekalongan diperkirakan mencapai sekitar dua puluh hingga dua puluh lima unit bus.

“Dari empat lokasi yang kita datangi, kurang lebih ada sekitar 24 sampai 25 bus yang dipersiapkan untuk angkutan mudik,” jelas Endang.

Endang menambahkan selain pemeriksaan kendaraan, Dishub juga mengimbau para pemilik perusahaan otobus untuk memperhatikan usia kendaraan yang digunakan. “Secara teknis kendaraan yang memenuhi persyaratan biasanya dengan usia sekitar lima tahun, itu yang kita himbau kepada pemilik otobus,” jelas Endang.

Kasatlantas Polres Pekalongan, AKP Andi Susanto, menjelaskan ramp check dilakukan untuk memastikan keselamatan para pemudik selama perjalanan. Dari hasil pemeriksaan di salah satu perusahaan otobus, seluruh armada yang diperiksa dalam kondisi baik dan siap beroperasi.

“Alhamdulillah hasil pemeriksaan semuanya dalam keadaan baik, baik dari surat-surat maupun perlengkapan kendaraan semuanya ready,” ujar Andi.

Menurut Andi kesiapan kendaraan menjadi faktor penting untuk mencegah kecelakaan lalu lintas selama masa angkutan Lebaran. Tujuan utamanya tentu untuk keselamatan para pemudik agar perjalanan mudik bisa berjalan aman dan nyaman.

Selain pemeriksaan kendaraan, Satlantas juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi bus untuk memastikan mereka dalam kondisi prima saat mengemudi. “Kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan seperti tes urine dan pengecekan tensi bagi para pengemudi di Terminal Kota Pekalongan,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan melaksanakan program pilot ride bagi pemudik sepeda motor di wilayah Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan selama arus mudik. “Untuk sepeda motor nanti akan dinaikkan ke kendaraan towing, sementara pemudiknya diangkut menggunakan bus yang sudah disiapkan. Nantinya akan dikawal hingga ke Semarang,” jelasnya.

Sementara itu, pemilik perusahaan otobus wisata RD Trans, Wiwin Sulistiono, mengaku pihaknya telah menyiapkan armada untuk melayani kebutuhan perjalanan selama masa mudik Lebaran. Untuk di Pekalongan pihaknya menyiapkan tiga armada bus, sedangkan yang lainnya berada di Yogyakarta.

“Bus-bus tersebut rencananya akan melayani rute perjalanan Pekalongan–Jakarta serta Jakarta–Purbalingga selama periode mudik. Rencananya rute Pekalongan–Jakarta dan Jakarta–Purbalingga,” ujar Wiwin. (E-2)