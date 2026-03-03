Program Kampung Nelayan Merah Putih Presiden Prabowo Diharapkan Tingkatkan Perekonomian

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PARA nelayan di pesisir Banyuwangi, Jawa Timur antusias menyambut kehadiran fasilitas modern di Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini dinilai menjadi angin segar bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui integrasi infrastruktur hulu hingga hilir.

KNMP Banyuwangi yang berlokasi di kawasan Plengsengan Ancol, Kelurahan Lateng, kini dilengkapi berbagai sarana vital seperti cold storage, pabrik es, kios perbaikan kapal, hingga kantor koperasi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya fasilitas yang memadai ini, kami sangat berharap nelayan dapat lebih sejahtera dan ekonomi warga pesisir lebih meningkat," ujar Ketua Kelompok Pengelola dan Pemasar Hasil Laut (Poklasar) Banyuwangi, Sunarti (46), Selasa (3/3/2026).

KNMP Plengsengan Ancol tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi perikanan, tetapi juga didesain sebagai destinasi wisata tematik. Bangunan kios di kawasan ini mengadopsi arsitektur rumah adat Suku Osing dengan ornamen batik Gajah Oling yang khas.

Sunarti menyebut saat ini tersedia 20 kios yang siap menampung produk olahan nelayan. Ia optimis perpaduan fasilitas modern dan sentuhan budaya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. "Semoga nanti bisa menjadi destinasi yang diminati pengunjung agar ekonomi warga lokal ikut terangkat," tambahnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memuji kualitas material dan konsep pembangunan yang dilakukan. Menurutnya, KNMP Lateng merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi pesisir yang berkelanjutan.

"Di beberapa wilayah lain fokusnya lebih ke arah sarana prasarana produksi, namun di Banyuwangi ini tematiknya lebih ke sisi hilir," kata Trenggono.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk membangun 65 KNMP di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk mentransformasi desa-desa nelayan tradisional menjadi pusat ekonomi modern melalui peran aktif koperasi dan masyarakat. (H-2)