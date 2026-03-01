130 Ribu Tiket Kereta Api Tersisa untuk Mudik 11-20 Maret di Wilayah Daop 8

Daop 8 Surabaya(Faishol Taselan/MI)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi atau Daop 8 Surabaya memastikan tiket kereta untuk perjalanan arus mudik pada periode 11–20 Maret 2026, kini tersisa hanya 130 ribu kursi.

“Antusiasme masyarakat untuk mudik menggunakan kereta api sangat tinggi. Meskipun masih tersedia sekitar 130 ribu kursi pada periode pra-Lebaran, kami menghimbau pelanggan untuk segera melakukan pemesanan karena penjualan berlangsung dinamis setiap harinya,” kata Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono di Surabaya, Minggu (1/3

Hingga Minggu (3/1), sebanyak 236.363 tiket telah terjual atau sekitar 42 persen dari total kapasitas 561.528 tempat duduk untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 dari wilayah Daop 8 Surabaya.

“Capaian tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk perjalanan mudik,” kata Mahendro.

Beberapa tanggal dengan tingkat penjualan tertinggi tercatat pada 18 Maret 2026 sebanyak 21.628 tiket, disusul 19 Maret 2026 sebanyak 19.674 tiket, serta 17 Maret 2026 sebanyak 18.597 tiket. Data ini mengindikasikan bahwa puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada rentang tanggal tersebut.

Selama masa Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 59 perjalanan KA jarak jauh per hari, yang terdiri dari 49 KA reguler, 5 KA tambahan dari Stasiun Surabaya Gubeng, 3 KA tambahan dari Stasiun Surabaya Pasarturi, dan 2 KA tambahan dari Stasiun Malang. Penambahan perjalanan ini merupakan langkah antisipatif untuk mengakomodasi lonjakan mobilitas masyarakat secara optimal.

Sejumlah kereta favorit pelanggan di antaranya KA Airlangga, KA Ambarawa Ekspres, KA Sancaka, KA Probowangi, dan KA Harina, dengan tujuan populer seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Banyuwangi, dan Bandung.

Mahendro juga menyarankan pelanggan mempertimbangkan alternatif tanggal keberangkatan apabila jadwal favorit telah mendekati penuh, serta memanfaatkan skema perjalanan lanjutan (connecting train) guna mendapatkan pilihan waktu dan rute yang lebih fleksibel.

Sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas masyarakat, pemerintah menghadirkan stimulus ekonomi berupa diskon 30 persen untuk KA Ekonomi Komersial pada periode 14–29 Maret 2026. Di wilayah Daop 8 Surabaya, masih tersedia 114.159 tiket dengan potongan tarif tersebut.

Dari total kuota 188.288 tiket yang disediakan, sebanyak 74.129 tiket atau sekitar 39 persen telah terjual. Jumlah penjualan ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring tingginya minat masyarakat memanfaatkan program diskon tersebut.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program diskon ini melalui kanal resmi penjualan sebelum kuota terpenuhi. Momentum ini menjadi kesempatan bagi pelanggan untuk mudik dengan lebih hemat tanpa mengurangi kenyamanan perjalanan,” kata Mahendro. (H-4)

