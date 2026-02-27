Belum Teridentifikasi, 10 Jenazah Korban Longsor Cisarua Dimakamkan secara Massal

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
TEMPAT Pemakaman Tanah Mati di Kampung Barunyatuh, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dipadati ratusan pelayat pada Jumat (27/2).
Para pelayat hadir untuk mengikuti prosesi pemakaman 10 jenazah korban longsor. Sebagian di antaranya merupakan keluarga korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang akibat bencana yang terjadi pada Sabtu (24/1) dini hari.
Prosesi pemakaman berlangsung khidmat, dimulai dari penurunan jenazah dari ambulans, pelaksanaan salat jenazah, hingga pemakaman secara massal dalam satu liang lahat berukuran lebar sekitar 1,7 meter dan panjang sekitar 7 meter.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan, 10 jenazah yang dimakamkan secara massal tersebut berstatus belum teridentifikasi.
Berdasarkan pemeriksaan Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri, hasil uji DNA terhadap 10 jenazah itu tidak menunjukkan kecocokan dengan DNA warga yang dilaporkan hilang akibat longsor.
"Dari temuan Basarnas kemudian diidentifikasi oleh tim DVI dengan berbagai metode, mulai dari pengenalan fisik hingga pengambilan sampel DNA. Namun hingga kemarin belum ada sampel DNA yang cocok, sehingga dikategorikan tidak teridentifikasi," kata Ade di lokasi pemakaman.
Ade menuturkan, sebanyak 80 warga Desa Pasirlangu sebelumnya dilaporkan hilang dan diduga tertimbun material longsor. Selama tiga pekan proses pencarian, 64 orang di antaranya berhasil diidentifikasi.
"Sebanyak 64 sudah teridentifikasi. Sementara 10 jenazah ini belum teridentifikasi dan belum dapat dipastikan apakah merupakan warga Pasirlangu atau bukan," tuturnya.
Pada makam tersebut dipasang batu nisan bertuliskan Post Mortem (PM) dengan nomor masing-masing. Jika di kemudian hari ditemukan data atau fakta baru, termasuk hasil tes DNA yang menunjukkan kecocokan, maka identitas pada batu nisan akan diperbarui.
"Tadi pagi kami menerima penyerahan 10 jenazah dari Rumah Sakit Sartika Asih. Setelah proses serah terima, pemakaman dilaksanakan usai salat Jumat," ujarnya. (H-2)
MENSOS Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan santunan dengan total nilai Rp345 juta kepada ahli waris 23 Prajurit Korps Marinir TNI AL yang gugur akibat bencana tanah longsor Cisarua.
STATUS tanggap darurat bencana longsor Pasirlangu, Kecamatan Cisarua resmi dicabut pada Jumat, 6 Februari 2026. Meski demikian, proses pencarian korban masih dilanjutkan.
OPERASI pencarian korban longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat dipastikan akan ditutup pada Jumat (6/2) mendatang. Namun, Basarnas akan melakukan evaluasi.
TIM Disaster Victim Identification (DVI) berhasil mengidentifikasi 57 jenazah korban longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
Total korban yang berhasil dievakuasi dari timbunan material longsor mencapai 74 kantong jenazah. Sementara itu, enam korban lainnya masih dalam proses pencarian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved