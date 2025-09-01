Babel Kumpulkan Donasi Untuk Keluarga Affan

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PEMERINTAH Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengumpulkan donasi bagi keluarga almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas rantis Brimob saat aksi demo di depan gedung DPR RI Kamis (01/09) lalu.
Donasi tersebut dikumpulkan saat aksi solidaritas doa bersama dan salat gaib di gedung Mahligai rumah dinas Gubernur Bangka Belitung (Babel), Minggu (31/8) malam.
Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani mengatakan, salat gaib dan doa bersama untuk almarhum Affan ini sebagai bentuk solidaritas. "Bersama Forkopimda, ojol dan instansi vertikal kita salat gaib dan doa bersama untuk almarhum Affan," kata Hidayat.
Saat aksi solidaritas ini, menurut Hidayat, juga dilakukan gerakan spontan open donasi bagi keluarga Affan. "Ini spontan, sebenarnya tidak diagendakan untuk donasi," ujarnya.
"Alhamdulilah, donasi spontan ini berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp40 juta, nanti uang ini akan disampaikan ke keluarga Affan di Jakarta," ungkapnya.
Ia mengaku, selain dukungan moral, pengumpulan donasi ini sebagai bentuk dukungan secara finansial kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.
“Ini adalah bentuk kebersamaan dan rasa kekeluargaan kita antarsesama manusia. Kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk saudara almarhum Affan Kurniawan, semoga berkah dan dapat bermanfaat,” ucapnya. (E-2)
ENGAMAT hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta, Rudyono Darsono, mengimbau Polri untuk mengusut kasus tewasnya pengemudi ojek online (driver ojol) Affan Kurniawan.
Aksi massa 28-30 Agustus 2025 berujung korban jiwa dan melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mendesak reformasi DPR, TNI, Polri, hingga partai politik.
SEKELOMPOK anak muda dari komunitas kripto, Cryptocium, menggalang dana untuk korban tewas pengendara ojol Affan Kurniawan.
Para alumni UNJ mendesak penegakan hukum yang tegas terkait meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan
Grab Indonesia menyebut sejauh ini tercatat dua mitra Grab yang menjadi korban meninggal dan tiga dirawat di rumah sakit imbas kericuhan aksi demo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved