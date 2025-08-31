Pascademo Berakhir Ricuh, Sejumlah Fasilitas di DPRD Cianjur Rusak

Pintu gerbang masuk DPRD Kabupaten Cianjur rusak usai dirobohkan pengunjuk rasa pada Sabtu (31/8).( MI/Benny Bastiandy)

BERBAGAI fasilitas di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, rusak usai aksi unjuk rasa berakhir ricuh, Sabtu (30/8). Upaya perbaikan mulai dilakukan, terutama di halaman depan bangunan yang jadi titik pusat bentrokan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, fasilitas yang rusak antara lain pintu gerbang bagian kanan. Kondisinya jebol setelah dirobohkan para pengunjuk rasa.

Bangunan Pos Satpam yang berada di dekat pintu gerbang masuk, juga tak luput dari kerusakan. Kaca jendela pecah diduga karena terkena lemparan.

Tiang dan plang atau papan nama di halaman depan juga ikut jadi korban. Bendera partai politik yang terpasang pada tiang menghilang diganti bendera bergambar One Piece.

Sementara itu, pada bagian dinding tembok di depan pintu gerbang masih banyak coretan cat piloks. Saat ini, pintu gerbang yang jebol dipasangi bambu.

Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, Aris Mustarizal, mengatakan berbagai kerusakan fasilitas dipicu kericuhan saat aksi unjuk rasa pada Sabtu (30/8). Kerusakan paling banyak berada di halaman depan atau di sekitar pintu gerbang masuk yang menjadi titik pusat kericuhan. "Ada beberapa fasilitas yang rusak setelah aksi demo," kata Aris, Minggu (31/8).

Aris menaksir nilai kerugian bisa mencapai belasan sampai puluhan juta rupiah. Semuanya perlu perbaikan, termasuk pengecatan pada dindin tembok di sekitar pintu gerbang masuk.

Proses perbaikan segera dilakukan. Terutama perbaikan pada pintu gerbang masuk bagian kanan.

"Kemarin pintu gerbangnya roboh. Segera kami perbaiki," pungkasnya. (H-1)