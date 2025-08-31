Warga Cianjur Antusias Beli Beras SPHP saat Digelar Gerakan Pangan Murah

Camat Pacet, Neng Didi, memantau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di halaman kantor kecamatan, Sabtu (30/8). (MI/Benny Bastiandy)

WARGA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengaku terbantu terpenuhinya kebutuhan pangan saat digelar gerakan pangan murah (GPM) pada Sabtu (30/8). Terutama pemenuhan ketersediaan beras yang harganya akhir-akhir ini cenderung naik di pasaran.

GPM pada Sabtu (30/8) digelar serentak di 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Termasuk di semua wilayah kecamatan se-Indonesia.

Siti, 42, misalnya, warga Kecamatan Pacet itu sengaja datang ke halaman kantor kecamatan untuk membeli beras. Dia membeli satu pak beras SPHP seberat 5 kilogram hanya dengan Rp60 ribu.

"Kalau rata-rata harga beras medium dipasaran Rp14 ribu per kilogram, berarti kalau beli 5 kilogram Rp70 ribu. Kalau beli di sini (kantor kecamatan) harganya hanya Rp60 ribu isi 5 kilogram," kata Siti.

Siti mengaku cukup terbantu adanya GPM. Setidaknya dia bisa mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari dengan membeli komoditas pangan harga murah. "Mudah-mudahan nanti ada lagi GPM ini," pungkasnya.

Pada kegiatan itu disiapkan sebanyak 1 ton beras SPHP. Beras kualitas medium sebanyak itu akhirnya ludes hanya dalam waktu beberapa jam.

Camat Pacet, Neng Didi, mengatakan GPM serentak kali ini merupakan program nasional sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan pangan.

"Kami menerima pasokan beras sebanyak 1 ton untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp60 ribu per pak," kata Neng Didi saat memantau GPM di halaman kantor kecamatan, Sabtu (30/8).

Neng Didi berharap, kegiatan GPM bisa memberikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sekaligus untuj menekan harga pangan agar lebih terjangkau.

"Meskipun pada kegiatan GPM di Pacet yang dijual hanya beras, tapi ini sangat membantu masyarakat. Apalagi harga beras ada kecenderungan naik," pungkasnya. (H-1)