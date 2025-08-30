Demo 'Koalisi Rakyat Cianjur Memanggil' Berujung Rusuh, Polisi Halau Mundur Massa

Massa membakar spanduk saat berunjuk rasa berujung rusuh ke Gedung DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Sabtu (30/8).(MI/Benny Bastiandy)

AKSI demo massa 'Koalisi Rakyat Cianjur Memanggil' di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berakhir ricuh, Sabtu (30/8). Massa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian.

Berdasarkan pantauan, aksi diawali di Bundaran Tugu Lampu Gentur pada Sabtu siang. Massa yang terdiri dari mahasiswa, ojek online, dan elemen masyarakat lainnya kemudian bergerak dengan berjalan kaki menuju ke Gedung DPRD.

Tiba di gedung wakil rakyat, aksi awalnya berjalan tertib. Sejumlah perwakilan massa berorasi menyuarakan perlawanan terhadap kriminalisasi Polri serta tuntutan terhadap anggota DPR RI yang dinilai tak etis.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Cianjur sempat berdialog dengan perwakilan massa. Namun massa tetap menyuarakan aspirasi mereka.

Aksi yang awalnya terbit mulai memanas. Massa berupaya mendobrak pintu gerbang DPRD Kabupaten Cianjur.

Kerusuhan pun pecah. Barikade polisi yang mengawal jalannya aksi mulai bergerak. Mereka berupaya memukul mundur massa dengan menembakan gas air mata.

Massa terpecah. Mereka berhamburan ke berbagai arah.

Polisi terus menghalau mundur massa dengan menguatkan barikade sambil menembakan gas air mata ke arah kerumunan. Hingga Sabtu malam, massa masih bertahan.

Namun polisi terus mendesak massa terus mundur dari sekitar Gedung DPRD. Sedikit demi sedikit polisi berhasil mendesak mundur massa hingga kembali ke Bundaran Tugu Lampu Gentur.

Sampai berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manapun berkaitan aksi unjuk rasa yang berujung rusuh. (H-2)