Wabup Toba Ajak Warga Sampaikan Aspirasi dengan Damai

(MI/Apul Iskandar)

Menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah akhit-akhir ini, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus mengimbau seluruh jemaat HKBP Pardomuan Nauli Ressort Tampubolon, Kabupaten Toba untuk tidak terprovokasi. Penyampaian aspirasi merupakan hal yang baik, namun jangan sampai berlaku anarkis.

"Jika ada yang perlu, silahkan datang. Pintu rumah kami terbuka lebar. Kami tidak mungkin kabur apalagi kita semua saling kenal," kata Audi saat pesta gotilon dan syukuran ulang tahun ke-28 HKBP Pardomuan, Minggu (31/8).

Aksi demonstrasi yang sampai merusak fasilitas umum kata dia akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

Baca juga : KAI Divre II Sumbar Ajak Masyarakat Jaga Fasilitas Stasiun

"Sekarang banyak aksi demonstrasi, bahkan sampai membakar. Ada yang bilang konsepnya tidak begitu, tetapi ada penyusup yang datang dan berlaku anarkis, akhirnya kita yang mengalami kerugian," tambahnya.

Selain menyinggung soal peristiwa demonstrasi, dia juga mengimbau agar para jemaat bijak dalam menggunakan media sosial. Dia meminta agar pengguna media sosial tidak memosting hal-hal yang bersifat pribadi, terutama peristiwa duka bagi orang lain.

"Jangan karena viewersnya banyak akhirnya kita posting yang lain-lain. Orang lain berduka kita posting karena katanya ada uangnya, jangan seperti itu," kata mantan Sekda Toba ini. (H-1)