Ditlantas Polda Riau Salurkan 2 Ton Beras melalui Gerakan Pangan Murah

Gerakan Pangan Murah Polda Riau(dok Polda Riau)

DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Riau, melalui Subdit Regident, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Pekanbaru pada Sabtu (30/8). Sebanyak 400 karung beras berukuran 5 kilogram, setara dengan 2 ton beras, dibagikan kepada masyarakat dengan harga terjangkau, yaitu Rp60.000 per karung.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kasubdit Regident, AKBP Fatikh Dedy Setyawan, dan berlangsung di dua titik, yaitu di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan Gereja Santa Maria, dan di halaman Kantor UPTD, Jalan Cempaka Gang Pe’eng, Kecamatan Sukajadi.

Ratusan warga tampak memadati lokasi untuk membeli beras murah yang kualitasnya dianggap lebih baik dibandingkan harga pasar.

Baca juga : Beras Naik, Polda Babel Salurkan 2 Ton Beras Murah

“Polri berupaya hadir bukan hanya dalam memberikan pelayanan lalu lintas, tetapi juga meringankan beban masyarakat. Melalui program ini diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujar AKBP Fatikh dalam keterangan yang diterima, Sabtu (30/8).

Selain mendistribusikan beras murah, personel Ditlantas Polda Riau juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyapa pengendara dan memberikan edukasi mengenai tertib berlalu lintas.

"Kehadiran Polantas dalam kegiatan ini menghadirkan wajah humanis, membantu kebutuhan pokok sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara," katanya.

Baca juga : Sungai Kuantan Kembali Jernih Berkat Operasi PETI, Masyarakat Apresiasi Polda Riau

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya Polri untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

"Polri ingin memastikan akses masyarakat terhadap bahan pokok tetap terjaga. Kehadiran program ini juga menjadi wujud pengabdian kami kepada masyarakat, baik dalam menjaga keamanan lalu lintas maupun menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Gerakan Pangan Murah ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan serentak oleh Polri bekerja sama dengan Bulog di berbagai daerah.

Tujuannya adalah untuk menekan lonjakan harga pangan dan menjaga inflasi tetap terkendali. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi, dan distribusi pangan dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. (P-4)