Beras Naik, Polda Babel Salurkan 2 Ton Beras Murah

Gerakan Pangan Murah (GPM yang digelar Polda Bangka-Belitung.(MI/Rendy Ferdiansyah)

UNTUK membantu meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga beras medium, Polda Bangka Belitung menyalurkan 2 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) murah di Kota Pangkalpinang.

Penyaluran beras ini mendapat respons positif warga. Mereka rela antri demi mendapatkan beras SPHP Bulog seharga Rp11.800 per kilogram (kg) tersebut. Sebanyak 2 ton beras SPHP yang di jual melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) itu ludes terjual.

Direktur Kriminal Khusus Polda Babel Kombes Jojo Sutarjo mengatakan untuk GPM yang digelar di Kelurahan Jalan Mentok Kelurahan Kanpung Keramat Pangkalpinang itu disiapkan 2 ton beras SPHP.

Baca juga : Stabilkan Harga Pangan, Kodim dan Polres Klaten Salurkan Beras SPHP

"Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa 400 karung atau 2 ton beras SPHP Bulog seharga Rp. 59 Ribu kemasan 5 Kg ludes terjual,"Kata Jojo. Jumat (29/8).

Menurut Jojo, GPM bersama Bulog ini, untuk mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan beras aman. "GPM ini untuk membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Dan ini disambut antusias masyarakat,"ungkapnya.

"Sesuai arahan dari Kapolda Irjen Hendro Pandowo, bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan sampai Desember nanti. Dengan tujuan bisa membantu dan memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga yang terjangkau," imbuhnya.

Baca juga : Polda Jawa Barat Dukung GPM dan MBG

Sementara itu, seorang warga, Halimah (48) yang mengaku terbantu dengan adanya kegiatan GPM dari Polda Babel ini. "Senang bisa dapat beras dengan harga yang jauh lebih murah. Lumayan ini bisa untuk mencukupi kebutuhan kami. Terimakasih Pak Kapolda," katanya.

Sebelumnya, Satgas pangan Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung juga telah menggelar operasi pasar di Pasar Tradisional Ratu Tunggal Pangkalpinang bersama Disperindag Babel dan Bulog wilayah Babel.

Operasi pasar dipimpin Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus guna mengecekan harga termasuk pendataan serta pengawasan pendistribusian beras premium maupun medium SPHP diwilayah Pangkalpinang.

Hasil pantauan Tim Satgas Pangan Polda Babel secara umum ketersedian beras terutama SPHP dari Bulog aman dan terkendali termasuk harganya pun dipasaran masih sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). (E-2).