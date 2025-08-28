Sungai Kuantan Kembali Jernih Berkat Operasi PETI, Masyarakat Apresiasi Polda Riau

Sungai Batang Kuantan di Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi, kini kembali jernih setelah bertahun-tahun tercemar akibat penambangan emas ilegal (PETI).(Polda Riau)

SUNGAI Batang Kuantan di Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi, kini kembali jernih setelah bertahun-tahun tercemar akibat penambangan emas ilegal (PETI). Keberhasilan ini disambut hangat oleh masyarakat yang setiap sore hari memanfaatkan tepian sungai untuk berenang, bermain, atau sekadar menikmati keindahan matahari terbenam.

Keadaan sungai yang kini jernih, dengan ikan-ikan kecil yang muncul di antara bebatuan, menandakan bahwa ekosistem di sana mulai pulih. Kawasan budaya Pacu Jalur, yang selama dua dekade terakhir terganggu, kini kembali hidup.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan beserta jajaran atas kesuksesan operasi pemberantasan PETI ini.

"Sangat luar biasa, patut kita apresiasi kerja Polda Riau ini. Air Sungai Kuantan kembali jernih dan menjadi tempat bermain warga setempat. Luar biasa Jenderal, sebuah capaian dengan dimensi luas, akan senantiasa dikenang baik. Insya Allah akan menjadi amal ibadah,” kata Datuk Taufik, dalam keterangan yang diterima, Kamis (28/8).

Ia menilai keberhasilan itu bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan juga menyelamatkan budaya dan identitas Melayu.

"Air sungai adalah cermin kehidupan orang Melayu. Jika sungai rusak, budaya ikut rusak. Alhamdulillah, Sungai Kuantan kini kembali jernih,” tambahnya.

Polda Riau mencatat sebanyak 234 unit dompeng telah dimusnahkan dari 52 titik lokasi PETI di sepanjang aliran Sungai Kuantan.

Dari tujuh laporan polisi yang diproses, 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Operasi ini juga difokuskan di Kuansing menjelang Festival Pacu Jalur, untuk memastikan sungai benar-benar steril dari tambang ilegal.

Selain penindakan, Polda Riau juga menyiapkan langkah edukatif dengan memberikan pelatihan alternatif mata pencaharian, seperti pertanian dan peternakan, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada aktivitas PETI.

LAMR menegaskan apa yang dilakukan Polda Riau memiliki nilai ekologis sekaligus budaya. Sungai yang bersih akan menjaga keberlangsungan Pacu Jalur sebagai event budaya terbesar di Riau.

"Ini bukan hanya menyelamatkan ekosistem, tetapi juga menyelamatkan marwah orang Melayu,” kata Datuk Seri Taufik.

Nada serupa juga disampaikan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, yang menilai kerja keras Polda Riau telah memberikan hasil nyata bagi masyarakat Kuansing.

Mewakili masyarakat Kuansing, Bupati mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Riau dan seluruh jajaran yang sudah menginisiasi Operasi PETI yang dampaknya kini bisa dirasakan masyarakat dan kemudian viral menjadi konten positif bagi publik luas.

Menurutnya, Sungai Kuantan ini adalah urat nadi kehidupan dan marwah orang Kuansing. Kini airnya kembali jernih, masyarakat kembali bisa menikmati sungai, dan Pacu Jalur sebagai budaya besar kita bisa digelar dengan penuh makna.

"Ini bukti nyata kerja keras kepolisian untuk lingkungan dan budaya. Kini Sungai Kuantan kembali menjadi kebanggaan masyarakat. Anak-anak berenang, ikan kembali hidup, wisatawan berdatangan, dan budaya Pacu Jalur kembali bermakna," ujar Suhardiman. (P-4)