Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Sudewo Masih  Saksi, Warga Pati Tetap Lanjutkan Rencana Demonstrasi ke KPK

Akhmad Safuan
28/8/2025 12:57
Sudewo Masih  Saksi, Warga Pati Tetap Lanjutkan Rencana Demonstrasi ke KPK
Warga terus berdatangan memberikan donasi donasi untuk memenuhi kebutuhan biaya transportasi dan logistik warga Pati berunjukrasa ke KPK di Jakarta(Akhmad Safuan/MI)

BUPATI Pati Sudewo masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022-2024. Namun, warga Pati tetap melanjutkan rencana aksi demontrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta..

"Banyak warga kecewa usai nonton bareng (nobar) pemeriksaan Bupati Pati Sudewo di KPK kemarin, kita tetap meneruskan rencana berangkat ke Jakarta untuk berdemonstrasi di KPK," kata salah seorang aktivis AMPB Fajar.

Hal serupa juga diungkapkan Koordinator AMPB Supriyono alias Botok, melihat perkembangan Bupati Pati Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus  korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022-2024, maka rencana tetap seperti sebelumnya berangkat ke Jakarta.

Rencana berangkat ke KPK untuk berdemonstrasi, menurut Supriyono, tetap berlanjut. Jumlah masyarakat yang terlibat demontrasi diperkirakan semakin banyak sehingga pengumpulan donasi terus berjalan. "Minimal ada sepuluh bus akan diberangkatkan untuk berdemonstrasi di depan gedung antirasuah itu pada Minggu (31/8) mendatang," ujarnya. (H-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved