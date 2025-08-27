Total 1,6 Juta Pengunjung Ramaikan Festival Pacu Jalur 2025

Headline
FESTIVAL Pacu Jalur 2025 di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mencatat rekor baru dengan total kunjungan mencapai 1,6 juta orang. Kunjungan itu tidak hanya diwarnai oleh wisatawan domestik, tetapi juga disumbang oleh lonjakan signifikan jumlah wisatawan mancanegara.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Roni Rakhmat mengungkapkan, jumlah kunjungan selama Festival Pacu Jalur 2025 melampaui ekspektasi.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata pesona budaya tradisional yang mampu menarik perhatian global.
"Kunjungan selama event digelar ada 1,6 juta lebih. Angka ini sangat signifikan, khususnya untuk kunjungan wisatawan mancanegara," kata Roni, Rabu (27/9).
Ia menjelaskan, lonjakan jumlah wisatawan asing terbilang luar biasa. Terdata terdapat 1.374 wisatawan mancanegara yang datang langsung untuk menyaksikan tradisi budaya yang telah berusia 125 tahun tersebut.
"Wisatawan asing tahun ini cukup luar biasa antusiasnya untuk nonton Pacu Jalur. Total ada 1.374 orang dari tahun lalu itu hanya puluhan orang," ujarnya.
Wisatawan asing yang datang berasal dari berbagai negara, mulai dari Nigeria, Maroko, Turki, Slovenia, Brasil, Malaysia, Singapura, hingga Amerika Serikat. Fenomena itu menunjukkan promosi pacu jalur melalui berbagai media, terutama media sosial, berhasil menjangkau audiens di seluruh dunia.
Peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menjadi pertanda positif bagi industri pariwisata Riau. Hal itu membuktikan dengan pengemasan dan promosi yang tepat, event tradisional mampu menjadi daya tarik utama yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah. (RK/E-4)
BIAYA parkir kendaraan yamg sangat mahal dari Rp25 ribu hingga Rp50 ribu dalam Festival Pacu Jalur 2025 menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah setempat.
Melly mengungkapkan rasa haru dan cintanya kepada para penonton yang menyambutnya dengan penuh hangat.
ADA yang istimewa pada Festival Pacu Jalur 2025 yang digelar pada bulan Agustus bertepatan dengan suasana HUT ke-80 RI.
Kemenpora sangat mengapresiasi dengan adanya Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menyatakan bahwa Festival Pacu Jalur bukan hanya sebuah perhelatan budaya biasa, melainkan simbol kekayaan tradisi yang mampu terus berkembang.
LAGA final Festival Pacu Jalur tingkat nasional 2025 berlangsung sengit antara Bintang Emas Cahaya Intan 2023 menghadapi Tuah Datuk Keramat Imbang di Alam.
MENTERI Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa Festival Pacu Jalur telah menjadi simbol keberhasilan pariwisata Indonesia yang tak hanya dikenal secara nasional.
