Total 1,6 Juta Pengunjung Ramaikan Festival Pacu Jalur 2025

Festival Pacu Jalur 2025.(MI/Rudi Kurniawansyah)

FESTIVAL Pacu Jalur 2025 di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mencatat rekor baru dengan total kunjungan mencapai 1,6 juta orang. Kunjungan itu tidak hanya diwarnai oleh wisatawan domestik, tetapi juga disumbang oleh lonjakan signifikan jumlah wisatawan mancanegara.



Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Roni Rakhmat mengungkapkan, jumlah kunjungan selama Festival Pacu Jalur 2025 melampaui ekspektasi.



Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata pesona budaya tradisional yang mampu menarik perhatian global.



"Kunjungan selama event digelar ada 1,6 juta lebih. Angka ini sangat signifikan, khususnya untuk kunjungan wisatawan mancanegara," kata Roni, Rabu (27/9).



Ia menjelaskan, lonjakan jumlah wisatawan asing terbilang luar biasa. Terdata terdapat 1.374 wisatawan mancanegara yang datang langsung untuk menyaksikan tradisi budaya yang telah berusia 125 tahun tersebut.



"Wisatawan asing tahun ini cukup luar biasa antusiasnya untuk nonton Pacu Jalur. Total ada 1.374 orang dari tahun lalu itu hanya puluhan orang," ujarnya.



Wisatawan asing yang datang berasal dari berbagai negara, mulai dari Nigeria, Maroko, Turki, Slovenia, Brasil, Malaysia, Singapura, hingga Amerika Serikat. Fenomena itu menunjukkan promosi pacu jalur melalui berbagai media, terutama media sosial, berhasil menjangkau audiens di seluruh dunia.



Peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menjadi pertanda positif bagi industri pariwisata Riau. Hal itu membuktikan dengan pengemasan dan promosi yang tepat, event tradisional mampu menjadi daya tarik utama yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah. (RK/E-4)