Antisipasi Ancaman Bom, Tim Khusus Brimob Jaga Venue F1 Powerboat Danau Toba 24 Jam

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SATUAN khusus Brimob yang bertugas menangani ancaman bom, atau Jibom, memperketat pengamanan event internasional F1 Powerboat 2025 di Kabupaten Toba, Sumut. Pengetatan pengamanan dilakukan dengan sterilisasi secara menyeluruh sejak Sabtu (23/8) pagi hingga siaga selama 24 jam.
Sterilisasi dilakukan dengan metode pemeriksaan detail di seluruh titik strategis, termasuk tribun penonton, paddock, ruang VIP, hingga hotel tempat atlet menginap. Tidak hanya venue utama dan area VIP, tetapi juga akomodasi penginapan para atlet turut disterilisasi.
Hasil pemeriksaan, untuk sementara tidak ditemukan benda mencurigakan yang berpotensi sebagai bahan peledak maupun ancaman bom.
Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Rantau Isnur Eka mengungkapkan, sterilisasi dilakukan secara berlapis sesuai standar pengamanan internasional.
"Sterilisasi yang dilakukan tim Jibom Brimob merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh lokasi, baik venue, area VIP, maupun penginapan atlet, benar-benar aman," katanya, Sabtu (23/8).
Kombes Rantau memastikan tidak ada benda mencurigakan ataupun ancaman.
"Hingga saat ini tidak ada benda mencurigakan ataupun ancaman bahan peledak yang ditemukan," ujarnya lagi.
Selain sterilisasi, lanjut dia, Brimob Polda Sumut juga menurunkan Regu PRC (Public Reaction Car) untuk patroli di titik-titik keramaian, seperti Bundaran Sisingamangaraja. Hasilnya, saat ini situasi terpantau ramai tetapi kondusif serta arus lalu lintas berjalan lancar.
Polda Sumut menegaskan akan terus menyiagakan personel nonstop hingga seluruh rangkaian kegiatan F1H2O atau F1 Powerboat 2025 selesai. Dengan prioritas utama pada keamanan maksimal tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dan tamu internasional.
Polda Sumut menggelar Operasi Powerboat Toba 2025 untuk mengamankan event Aquabike World Championship dan F1H2O World Championship. Operasi ini melibatkankan 1.110 orang personel.
Terdiri dari 771 personel Polda Sumut, 207 personel Polres Toba dan 132 personel instansi terkait lain sepert TNI dan pemerintah daerah. Operasi Powerboat Toba 2025 berlangsung selama 15 hari, mulai 12 hingga 26 Agustus 2025.
Agenda pertama adalah Aquabike World Championship di Danau Toba pada 15–17 Agustus 2025 yang diikuti 49 peserta dari berbagai negara. Agenda kedua adalah F1H2O World Championship di Danau Toba pada 22–24 Agustus 2025 yang diikuti 10 tim internasional. (H-2)
Acara yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba ini mengusung tema "Membaca, Berdaya dan Sejahtera dengan Literasi".
Kedatangan tim asesor dari Unesco bertujuan untuk mengunjungi beberapa geosite yang ada di Kabupaten Toba.
Di hadapan para camat se-Kabupaten Toba Berdian meminta dapat memberi gambaran lokasi perkampungan atau desa para penerima, termasuk kondisi akses jalan.
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Akibat longsor itu, akses menuju Dusun Lumban Julu serta akses masyarakat menuju perladangan nyaris putus.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Selain membersihkan jalan, tim Brimob juga melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang tertimbun material longsor.
SEORANG warga Desa Basaan, Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, tewas setelah diduga ditembak oleh oknum anggota Brimob Polda Sulawesi Utara di area pertambangan ilegal
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membentuk Tim Pemecah Kemacetan. Nantinya, tim tersebut tak hanya berisi anggota lalu lintas (lantas) tetapi ada juga dari Sabhara dan Brimob.
Kejuaraan Menembak Brimob Xtreme dirancang sebagai ajang kompetisi terbuka tingkat internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved