Antisipasi Ancaman Bom, Tim Khusus Brimob Jaga Venue F1 Powerboat Danau Toba 24 Jam

Ilustrasi(Dok Brimob Toba)

SATUAN khusus Brimob yang bertugas menangani ancaman bom, atau Jibom, memperketat pengamanan event internasional F1 Powerboat 2025 di Kabupaten Toba, Sumut. Pengetatan pengamanan dilakukan dengan sterilisasi secara menyeluruh sejak Sabtu (23/8) pagi hingga siaga selama 24 jam.

Sterilisasi dilakukan dengan metode pemeriksaan detail di seluruh titik strategis, termasuk tribun penonton, paddock, ruang VIP, hingga hotel tempat atlet menginap. Tidak hanya venue utama dan area VIP, tetapi juga akomodasi penginapan para atlet turut disterilisasi.

Hasil pemeriksaan, untuk sementara tidak ditemukan benda mencurigakan yang berpotensi sebagai bahan peledak maupun ancaman bom.

Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Rantau Isnur Eka mengungkapkan, sterilisasi dilakukan secara berlapis sesuai standar pengamanan internasional.

"Sterilisasi yang dilakukan tim Jibom Brimob merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh lokasi, baik venue, area VIP, maupun penginapan atlet, benar-benar aman," katanya, Sabtu (23/8).

Kombes Rantau memastikan tidak ada benda mencurigakan ataupun ancaman.

"Hingga saat ini tidak ada benda mencurigakan ataupun ancaman bahan peledak yang ditemukan," ujarnya lagi.

Selain sterilisasi, lanjut dia, Brimob Polda Sumut juga menurunkan Regu PRC (Public Reaction Car) untuk patroli di titik-titik keramaian, seperti Bundaran Sisingamangaraja. Hasilnya, saat ini situasi terpantau ramai tetapi kondusif serta arus lalu lintas berjalan lancar.

Polda Sumut menegaskan akan terus menyiagakan personel nonstop hingga seluruh rangkaian kegiatan F1H2O atau F1 Powerboat 2025 selesai. Dengan prioritas utama pada keamanan maksimal tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dan tamu internasional.

Polda Sumut menggelar Operasi Powerboat Toba 2025 untuk mengamankan event Aquabike World Championship dan F1H2O World Championship. Operasi ini melibatkankan 1.110 orang personel.

Terdiri dari 771 personel Polda Sumut, 207 personel Polres Toba dan 132 personel instansi terkait lain sepert TNI dan pemerintah daerah. Operasi Powerboat Toba 2025 berlangsung selama 15 hari, mulai 12 hingga 26 Agustus 2025.

Agenda pertama adalah Aquabike World Championship di Danau Toba pada 15–17 Agustus 2025 yang diikuti 49 peserta dari berbagai negara. Agenda kedua adalah F1H2O World Championship di Danau Toba pada 22–24 Agustus 2025 yang diikuti 10 tim internasional. (H-2)