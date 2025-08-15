Festival Literasi Dorong Masyarakat Gemar Membaca

Headline
FESTIVAL Literasi Kabupaten Toba Tahun 2025 resmi dibuka di Kompleks Monumen Pahlawan Revolusi DI Pandjaitan, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Jumat (15/8). Acara yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba ini mengusung tema "Membaca, Berdaya dan Sejahtera dengan Literasi" dan akan berlangsung hingga esok hari, Sabtu (16/8).
Pembukaan festival diawali dengan penampilan seni budaya martumba dari SDN 5 Balige yang memukau para tamu undangan dan hadirin. Suasana penuh semangat tersebut menjadi tanda dimulainya rangkaian kegiatan seperti pameran produk literasi, gelar wicara literasi, hingga penampilan karya literasi.
Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus dalam sambutannya mengingatkan masyarakat akan pentingnya literasi di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi.
“Di era digital, kita harus cerdas mengartikan informasi. Kehadiran teknologi seperti android harus diimbangi dengan kemampuan memilih informasi yang resmi dan terpercaya. Gemar membaca akan membantu kita memahami kecanggihan teknologi dengan bijak,” tuturnya.
Mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ferawati Manalu selaku perwakilan dari Kejaksaan Negeri Toba menekankan pentingnya literasi di dunia pendidikan.
“Budaya membaca sudah mulai menurun, sehingga perlu kembali kita galakkan. Dari jajaran Forkopimda, kami terus mendukung kegiatan literasi. Kita bisa menarik afirmasi positif dalam hidup kita, karena buku adalah jendela dunia,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba, Togap H. Sitorus, menjelaskan bahwa tujuan utama festival ini adalah untuk merayakan sekaligus meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, serta mendorong peningkatan indeks literasi membaca di tingkat kabupaten.
Festival Literasi Kabupaten Toba 2025 diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat membaca di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat peran literasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era modern. (H-2)
