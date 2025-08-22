Jokowi Apresiasi Penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Headline
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo sangat mengapresiasi kerja baik KPK, yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.
"Saya sangat mengapresiasi kerja baik KPK, kita harus menghormati proses hukum yang ada," tegas Jokowi ketika dimintai tanggapan terkait tindakan KPK melakukan OTT terhadap pria yang akrab dipanggil Noel itu.
Tetapi ketika sosok Noel itu dikaitkan dengan dirinya, mengingat keberadaannya yang pernah menjadi ketua relawan Jokowi Mania, ayah Wapres Gibran Rakabuming itu, diam sesaat, sebelum menjawab singkat. "Ya, ikuti proses hukum yang ada saja," jawabnya singkat sebelum mengakhiri wawancara dan masuk ke rumah.
Wamenaker Immanuel Ebenezer terkena OTT pada 21 Agustus 2025, karena diduga terlibat kasus korupsi pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Delapan bulan sebelumnya, Jokowi sempat memberikan pesan, agar Noel sebagai pejabat negara menjauhi praktik korupsi. Hal itu, ditegaskan sendiri aktivis 98 kepada wartawan di depan rumah kediaman Jokowi, pada 5 Desember 2024 seusai bersilaturahim.
Kala itu, Noel mengaku datang sebagai sahabat sekaligus mantan Ketua Relawan Jokowi Mania. “Yang pasti kehadiran saya menemui Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Kami relawan kan seperti anak dengan orang tua. Jadi wajar kalau kami silaturahim,” bebernya kepada wartawan yang menunggu di depan gang kediaman Jokowi.
Dalam silaturahim yang santai itulah, kata Ebenezer, Jokowi sempat menitipkan pesan. Jokowi mengingatkan agar tidak korupsi. "Mas Noel jangan korupsi," kata dia menirukan pesan Jokowi. (E-2)
