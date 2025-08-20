Headline
Bupati dan Forkopimda Blora Berikan Tali Asih untuk Korban Kebakaran Sumur Minyak

Haryanto Mega
20/8/2025 17:53
Bupati dan Forkopimda Blora Berikan Tali Asih untuk Korban Kebakaran Sumur Minyak
Bupati Blora Arief Rohman memberikan tali asih kepada korban ledakan sumur minyak di Desa Gadu.(MI/Haryanto Mega)

BENCANA kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, mendapat simpati dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora. Dipimpin langsung oleh Bupati Blora H. Arief Rohman, Forkopimda memberikan tali asih kepada para pengungsi dan keluarga korban.

Bupati Arief Rohman menyatakan bahwa bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah daerah bersama seluruh unsur Forkopimda.

"Kami datang untuk memberikan dukungan moral dan sedikit tali asih, sebagai bentuk simpati kami kepada warga yang terdampak. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka yang kehilangan tempat tinggal dan kerabat," ujar Bupati.

Baca juga : Api Belum Padam, Sumur Minyak yang Terbakar di Blora Berkedalaman 180 Meter

Penyerahan tali asih ini dilakukan secara simbolis di lokasi pengungsian, disaksikan oleh jajaran Forkopimda lainnya. Bantuan ini tidak hanya ditujukan kepada para pengungsi, tetapi juga kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat musibah tersebut.

Kebakaran ini telah menyebabkan puluhan warga mengungsi dan menimbulkan kerugian material serta korban jiwa. Kehadiran Forkopimda Blora di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para korban untuk bangkit dari musibah.

Sementara itu, hingga kini api kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gadu belum dapat dipadamkan. Sudah tiga hari petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dari sumur yang meledak pada Minggu (17/8) lalu. (HT/E-4) 



Editor : Putri yuliani
