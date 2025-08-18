Kebakaran Sumur Minyak Munculkan Fakta Mengejutkan di Satu Desa di Blora Terdapat 60 Sumur Minyak

Upaya pemadaman kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora yang masih mendalami kesulitan.(MI/Akhmad Safuan )

FAKTA mengejutkan dari kebakaran di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora bahwa di desa tersebut terdapat 60 sumur minyak, bahkan 10 sumur minyak diantaranya di tengah pemukiman penduduk yang berproduksi setiap hari.

Pemantauan Media Indonesia Senin (18/8) petang, api membakar sumur minyak rakyat yang diduga ilegal hibggavsast ini belum padam, petugas gabungan dari Damkar, BPBD, kepolisian, dan TNI terus berjuang untuk mematikannya sumber api dengan mendatangkan alat berat dengan cara menumbuhkan dengan tanah.

Belum padamnya kebakaran hingga lebih dari 24 jam berlangsung ini, cukup mengkhawatirkan karena selain ganta berjarak 10-20 meter dari pemukiman penduduk, di desa itu juga terdapat puluhan sumur minyak serupa yang dapat terkena dampaknya. "Kita masih terus berupaya melakukan pemadaman hingga saat ini," kata Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Blora Agung Triyono.

Upaya pemadaman cepat, lanjut Agung Triyono, karena dikhawatirkan api srmakinvtidak terkendali hingga merembet ke pemukiman penduduk yang berjarak 10-20 meter dan sumur-sumur minyak kain yang betebaran di desa tersebut, yakni dengan mendatangkan alat berat untuk menimbun dengan tanah menutup sumber api.

Kepala Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora Iwan Sucipto membuat pengakuan mengejutkan, yakni di desa lokasi kebakaran sumur minyak itu saat ini terdapat 60 sumur minyak dan 10 sumur diantaranya di tengah pemukiman penduduk yang setiap hari di produksi warganya.

"Baru dua tahun ini muncul sumur-sumur minyak ini dan diproduksi setiap hari, jumlahnya secara keseluruhan ada 60 sumur minyak," ujar Iwan Sucipto.

Penemuan sumur-sumur minyak di desa ini, ungkap Iwan Sucipto, berawal ketika sudah bertahun-tahun warganya selalu kesulitan air bersih terutama saat musim kemarau tiba, sehingga untuk menemui kebutuhan warga terpaksa membeli air bersih atau mencari sumber air bersih hingga ke tempat yang cukup jauh

Mengatasi kondisi kesulitan air yang kian parah, menurut Iwan Sucipto, warga melakukan pengeboran untuk membuat sumur, namun ada salah satu warga yang mengebor dapat minyak, kemudian dari orang luar desa ada yang mendengar bahwa di Desa Gandu ini terdapat sumber minyak berdatangan.

Kemudian warga beramai-ramai melakukan pengeboran di dekat rumah masing-masing, demikian Itu wan Sucipto, bahkan warga yang kesulitan permodalan mendatangkan investor untuk membiayai pengeboran hingga kini muncul sebanyak 60 sumur minyak yang sebagian besar adalah milik warga.

"Saya sudah berkali-kali mengingatkan bahaya dari keberadaan sumur minyak di area pemukiman, namun tidak ditanggapi karena hasil menyaksikan bumi ini memberikan harapan baru perekonomian warga yang pada umumnya petani," tuturnya. (H-1)