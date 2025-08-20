Festival Pacu Jalur 2025 di Kuansing Resmi Dibuka Menteri Pariwisata

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana secara resmi membuka event nasional, Festival Pacu Jalur 2025.(MI/Rudi Kurniawansyah)

MENTERI Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana secara resmi membuka event nasional, Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Rabu (20/8).

Menpar Widiyanti menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas kerja keras mereka dalam menyelenggarakan Festival Pacu Jalur 2025. Widiyanti mengaku bangga bisa hadir dan menyaksikan langsung festival budaya serta olahraga tradisional terbesar di Riau tersebut.

Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di antaranya Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Juru Bicara Presiden Hasan Hasby, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Kuansing Suhardiman Amby, dan pejabat lainnya, serta sejumlah Duta Besar negara sahabat.

Dalam sambutannya, Widiyanti memuji Festival Pacu Jalur sebagai contoh nyata keberhasilan sebuah tradisi yang mampu bertransformasi menjadi ikon budaya sekaligus magnet wisata. Ia menegaskan, Kementerian Pariwisata akan terus memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan kualitas festival ini.

"Hari ini saya berbahagia dapat hadir bersama masyarakat Provinsi Riau khususnya Kuantan Singingi menyaksikan langsung salah satu festival budaya dan olahraga tradisional terbesar di provinsi Riau," kata Widiyanti, Rabu (20/8).

Kebanggaan Widiyanti semakin besar ketika tradisi pacu jalur ditampilkan di Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Menurutnya, semangat gotong royong yang menjadi esensi dari festival ini sangat sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan daerah.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta seluruh masyarakat atas dedikasi dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan Festival Pacu Jalur," ujarnya.

EVENT BY INDONESIA

Salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata pada 2025, yakni Event by Indonesia, menjadi landasan untuk mendukung acara-acara berkelas dunia di tanah air. Widiyanti melihat pacu jalur sebagai salah satu inisiatif strategis yang berpotensi besar untuk diorbitkan di kancah global.

Pacu Jalur di Kuansing, Riau, adalah tradisi yang berakar kuat dari masyarakat dan kini mendunia. Sejak 2022, festival ini secara konsisten masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) yang didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata.

Pada 2024, pacu jalur bahkan berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan menembus jajaran Top 10 KEN. Prestasi ini menunjukkan festival ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memiliki daya tarik wisata yang luar biasa, sejalan dengan visi pemerintah untuk memajukan pariwisata berbasis tradisi.

"Siapa yang kini tidak kenal pacu jalur. Belakangan ini, pacu jalur benar-benar menjadi sorotan dunia. Bahkan artis dan musisi internasional ikut memeriahkan dan menyebarkan semangat pacu jalur serta fenomena aura farming," pungkasnya.(E-2)