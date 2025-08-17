Warga, nelayan dan pelajar melaksanakan upacara HUT ke-80 RI di laut di Desa Karangkebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Minggu (17/8).(MI/Akhmad Safuan)

UPACARA HUT RI ke-80 di Desa Karangkebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Minggu (17/8), dilaksanakan dengan berendam di laut setinggi pinggang orang dewasa.

Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut, upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar mulai pukul 08.00 WIB tersebut berjalan lancar dan hikmat dari mulai peserta memasuki laut di pesisir pantai itu, kemudian pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Sudah dua kali upacara HUT RI diadakan dengan berendam di laut di desa ini dan ke depan juga akan kami gelar upacara serupa," kata Ketua Yayasan Budidaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sapto Puji Raharjo Minggu (17/8).

Baca juga : Upacara HUT RI ke-80 di Jepara Digelar dengan Berendam di Laut

Upacara di laut ini, menurut Sapto Puji Raharjo, sebagai bentuk kecintaan warga pesisir Pantura yang sangat mencintai laut yang telah memberikan banyak kehidupan bagi warga pesisir yang sebagian besar adalah nelayan.

Peserta upacara juga tidak hanya nelayan dan warga, lanjut Sapto, melainkan juga para pelajar dari mulai tingkat SD hingga SMK yang berseragam Pramuka. Pengibar bendera dari SMKN I Jepara. "Meskipun sambil berendam di air laut setinggi 80 centimeter, namun peserta dan petugas upacara tampak semangat," tambahnya.

Selain mengibarkan bendera merah putih di sebuah tiang yang ditancapkan di dasar laut, ujar Sapto, para peserta juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membacakan teks Pancasila, Pembukaan UUD 45 dan Proklamasi seperti umumnya upacara bendera HUT RI. (E-2)