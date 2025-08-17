Makassar Punya Pusat Konvensi Terbesar di Indonesia Timur, Dorong Bisnis MICE dan Ekonomi Daerah

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.(Dok. MI )

MENJELANG peringatan HUT ke-80 RI, Summarecon Mutiara Makassar meresmikan tiga fasilitas baru yang memperkuat posisinya sebagai kawasan kota mandiri di Indonesia Timur. Salah satunya adalah Summarecon Mutiara Makassar Convention Center (SMCC) yang digadang sebagai pusat konvensi terbesar di kawasan ini.

Adanya fasilitas modern tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) sekaligus memperkuat peran Makassar sebagai hub perdagangan dan bisnis.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran pejabat daerah serta direksi Summarecon dan Mutiara Group turut hadir meresmikan fasilitas ini, Jumat (15/8) kemarin. SMCC Summarecon Mutiara Makassar berdiri di atas lahan 1,9 hektare dengan luas bangunan 8.500 meter persegi, dilengkapi main hall berkapasitas ribuan orang.

“Summarecon Mutiara Makassar Convention Center hadir menjawab kebutuhan ruang MICE berskala lokal, nasional, maupun internasional. Pertumbuhan bisnis di Makassar didukung oleh stabilitas ekonomi, infrastruktur yang memadai, serta peran strategis kota ini sebagai pintu gerbang Indonesia Timur,” ujar Executive Director Summarecon Mutiara Makassar, Indra Widjaja Antono.

Permintaan Tinggi, Infrastruktur Mendukung

Pertumbuhan permintaan fasilitas MICE di Makassar ditopang oleh data lalu lintas 9 juta penumpang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada 2024 serta keberadaan Makassar New Port, pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Kehadiran Summarecon Mutiara Makassar Convention Center sekaligus menawarkan akses strategis karena terkoneksi langsung dengan jalan tol menuju pusat kota, bandara, dan proyek nasional lainnya.

Selain sebagai pusat konvensi, SMCC juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi dan kreativitas dengan tagline “Where the East Connects, Collaborates, and Creates.”

Kolaborasi dan Dampak Ekonomi

Dalam peresmian, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Seven Event, penyelenggara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), sebagai sinyal masuknya agenda-agenda nasional ke Makassar.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai, kehadiran Summarecon Mutiara Makassar Convention Center akan memperluas peluang investasi dan menghadirkan multiplier effect pada sektor jasa, pariwisata, hingga UMKM lokal.

“Makassar semakin siap menjadi tuan rumah event skala besar dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain SMCC, pada hari yang sama juga diresmikan Plataran Makassar Venues and Dining serta gedung baru Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Mutiara Makassar, yang semakin melengkapi fasilitas kawasan kota baru ini. (Z-10)