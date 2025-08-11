Meski Statusnya Turun, Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki masih Berlanjut

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
MESKI telah mengalami penurunan status dari Level IV Awas menjadi Level III Siaga, pada Minggu (10/8), Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, kembali mengalami erupsi pada Senin (11/8) pukul 07.27 Wita.
Menurut laporan Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi Laki-laki, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak atau 2.184 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah barat daya dan barat.
"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 29.6 mm dan durasi ± 1 menit 2 detik," kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Emanuel Rofinus Bere dalam keterangan yang diberikan kepada Media Indonesia.
Saat ini, kata dia, gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Level III (Siaga). Meski telah mengalami penurunan tingkat aktivitas, masyarakat maupun pengunjung di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 kilometer dari puncak gunung.
"Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yan tidak jelas sumbernya."
Emanuel juga mengingatkan warga di sekitar gunung berapi tersebut agar mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng jaya, Boru, Nawakote.
"Masyarakat yang terdampak hujan abu memakai masker/penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanis pada sistem pernafasan." (PT/E-4)
GUNUNG Lewotobi Laki-Laki yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan status.
BNPB meminta warga Kabupaten Flores Timur untuk tidak kembali ke kampung halaman atau kawasan rawan bencana (KRB) menyusul erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
GUNUNG berapi Lewotobi Laki-laki yang berada di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi pada Jumat (1/8) pukul 20.48 Wita.
Meski hujan tak berlangsung lama, banjir lahar dingin sempat mengagetkan warga.
Bahkan, peningkatan aktivitas gunung setinggi 1.584 mdpl itu diprediksi akan mengalami erupsi eksplosif lagi.
Status aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dinaikkan menjadi Level IV atau Awas, mulai Minggu pukul 20.00 WITA.
STATUS Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali naik ke level IV atau Awas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved