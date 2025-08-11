Pemkab Sorong Gelar Kegiatan Rembuk Stunting, Sebagai Langkah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas P2KB3A Kab Sorong menggelar kegiatan Rembuk Stunting sebagai langkah penguatan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, (11/8/2025) di Hotel ACC dan merupakan bagian dari komitmen bersama Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan stunting secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Rembuk stunting ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan kolaborasi nyata, baik dari lembaga pemerintah, swasta, hingga peran aktif masyarakat secara langsung.
Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Sutejo, S.Pd dalam sambutannya dan sekaligus yang membuka secara resmi kegiatan ini, menekankan pentingnya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan handal sebagai modal dasar pembangunan daerah. “Penurunan stunting sangat diperlukan, karena dengan anak-anak yang sehat, kita akan memiliki SDM yang kuat untuk membangun masa depan Kabupaten Sorong,” ujarnya dalam sambutan.
Salah satu pendekatan yang kembali digalakkan dalam kegiatan ini adalah Gerakan Orang Tua Asuh, yang dinilai sangat efektif dalam memberikan bantuan langsung kepada anak-anak yang terdampak stunting. “Harta yang kita miliki bukan semata-mata milik kita, namun juga titipan bagi mereka yang membutuhkan. Mari jangan pelit untuk berbagi demi masa depan generasi emas Kabupaten Sorong,” tegas Wakil Bupati.
Dengan diselenggarakannya rembuk stunting ini, diharapkan angka stunting di Kabupaten Sorong dapat terus menurun secara signifikan. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bergerak bersama, karena keberhasilan penurunan stunting adalah fondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh di masa depan.(H-1)
BADAN Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan investigasi dan pengecekan mendalam terkait temuan belatung pada Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Klamasen, Sorong, Papua Barat Daya.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) ambil bagian dalam kegiatan Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kota Sorong.
Di Kampung Kuadas Makbon, Papua Barat Daya, program digelar dengan tujuan pemberdayaan potensi alam dan budaya untuk pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
Usai penyerahan, dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sorong mengatakan bahwa para pejabat yang telah menerima SK Plt. agar langsung menunjukan kinerja bersama staf di dinas masing-masing.
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Roneey Kalisaran mengatakan untuk menjadi salah satu pelayan publik, Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) harus menyusun strategi.
Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (7/8), melakukan sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk menekan angka stunting di wilayah tersebut.
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
PENJABAT (Pj) Bupati Sorong Edison Siagian resmi melepas 81 calon jemaah haji (calhaj) asal Kabupaten Sorong untuk siap berangkat ke Tanah Suci.
Khairul Fahmi, pengamat militer dan Co-Founder ISESS menyatakan insiden bentrokan antar aparat bukanlah indikator kegagalan kerja sama antara TNI dan Polri.
