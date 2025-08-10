Cegah Senjata Ilegal, Satgas Madago Raya Perketat Pengawasan Jalan Masuk Poso

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
SATGAS III Preventif Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menggelar razia kendaraan di empat pos keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Minggu (10/8). Kegiatan ini menyasar sejumlah titik strategis yang menjadi pintu masuk dan keluar Kabupaten Poso.
Kasatgas III Preventif Ops Madago Raya, Kombes Kurniawan Tandi Rongre, mengatakan razia digelar setiap hari untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi khusus.
“Tujuannya mencegah masuknya barang berbahaya yang dapat mengganggu keamanan,” terangnya.
Dalam razia, petugas memeriksa kendaraan roda dua dan roda empat, mulai dari kelengkapan surat, barang bawaan, hingga identitas pengendara.
Pemeriksaan dilakukan secara humanis namun tetap tegas sesuai prosedur. Kurniawan menegaskan, fokus utama pengawasan adalah mencegah penyelundupan senjata api ilegal, amunisi, bahan peledak, atribut organisasi terlarang, serta bahan berbahaya lain.
Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kamtibmas kepada pengendara.
“Kami mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dengan segera melapor jika menemukan aktivitas atau barang mencurigakan,” tegas Kurniawan yang juga Dansat Brimob Polda Sulteng.
Hingga operasi berakhir, satgas tidak menemukan barang berbahaya.
Satgas memastikan kegiatan ini akan terus dilakukan demi menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Poso dan sekitarnya. (TB/E-4)
Berdasarkan dugaan awal, kebakaran kemungkinan disebabkan oleh arus pendek listrik (korsleting) terjadi percikan api di atap Makodim yang merambat ke bagian yang lain.
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Proses pascapanen pun terbilang sederhana. Petani hanya perlu menjemur biji kakao selama lima hari untuk mengurangi kadar air.
DETASEMEN Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah mendalami terkait penemuan lima bom rakitan Dusun Tolana, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso
BADAN Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Poso, Sulawesi Tengah menangkap enam warga yang tengah asik berpesta narkoba jenis sabu-sabu di kabupaten itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved