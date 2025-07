Ratusan Kuda dan Joki Terbaik Siap Berkompetisi di IHR-Indonesia Derby 2025

(MI/Ardi Teristi)

Setelah IHRTriple Crown Serie 1 pada April dan IHR-Triple Crown Serie 2 pada Mei 2025, iHRIndonesia Derby 2025 akan menjadi kejuaraan pemuncak dalam penentuan gelar Triple Crown Indonesia. Gelaran ini akan berlangsung pada Minggu 27 Juli 2025 di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta.

CEO & Co-Founder SARGA.CO Aseanto Oudang mengatakan, 156 kuda terbaik Indonesia dipastikan berlaga di IHR-Indonesia Derby 2025, yang memperebutkan total hadiah Rp1,2 Milyar. Kuda-kuda yang akan bertanding di 18 kelas tersebut berasal dari 12 daerah di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, DOKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

"Mereka adalah kuda-kuda unggulan yang telah melewati babak penyisihan pada 13 Juli 2025," ungkap dia.

IHR-Indonesia Derby merupakan salah satu kejuaraan pacuan kuda paling utama dan terbesar dalam kalender IHR (Indonesia’s Horse Racing) 2025. Dengan bekerjasama dengan PP PORDASI, pihaknya sangat bersemangat dalam mempersiapkan penyelenggaraan event ini. Selain menjadi event prestise, di acara ini, penonton dapat menikmati suasana pacuan kuda yang lebih nyaman dan aman.

IHR-Indonesia Derby 2025 menjadi hiburan bagi keluarga, dengan digelarnya Family Fun Day berdampingan dengan event pacuan kuda. Di Family Fun Day ini, SARGA.CO menyediakan ragam aktivitas yang dapat dinikmati oleh keluarga, seperti lomba menggambar bagi anak-anak, children play gorund, bazaar seni dan kerajinan, festival kuliner, dan berbagai games berhadiah.

Pada Sabtu 26 Juli 2025, SARGA.CO menggelar Sarga Festival di lokasi yang sama. Sarga Festival akan hadir dalam konsep pesta kebun, dimana pengunjung dapat berpiknik sambil menikmati musik yang disajikan oleh Appolo 10, Arash Buana, Banda Neira, Batas Senja, Last Child, Masdddho, Nadhif Balasamah, dan Voxxes.

Tiga Gelar

Event kali ini akan menjadi pertandingan menarik dengan tampilnya Kuda King Argentine, pemenang Triple Crown Serie 1 dan Serie 2. Indonesia berpeluang melihat lahimya peraih ketiga gelar paling bergengsi di pacuan kuda ini, jika King Argentine dapat keluar sebagai pemenang di Kelas 3 Tahun Derby 2.000 meter di IHR-indonesia Derby 2025.

"Kami juga berharap dapat melihat diraihnya prestasi-prestasi bahkan sejarah baru pacuan kuda Indonesia dalam kejuaraan ini," terang dia.

Ia menambahkan, IHR-Indonesia Derby 2025 akan mempertandingkan Kelas 3 Tahun Derby 2.000 meter, Kelas 3 Tahun Remaja 1.600 meter, Kelas 2 Tahun Pemula A/B 1.400 meter, Kelas 2 Tahun Pemula C/D 1.200 meter, Kelas 4 Tahun A/B 2.000 meter, Kelas 4 Tahun C/D 1.600 meter, Kelas 2 Tahun THB Indonesia 1.400 meter, Kelas 3 Tahun Keatas THB Indonesia 1.600 meter, Kelas A Terbuka 2.000 meter, Kelas A Sprint Terbuka 1.300 meter, Kelas C 1.300 meter, Kelas D 1.200 meter, Kelas E 1.200 meter, Kelas F 1.000 meter, Kelas Non Finalis Derby 2.000 meter, Kelas Non Finalis Remaja 1.600 meter, Kelas Non Finalis Pemula C/D 1.200 meter, dan Kelas Non Finalis Pemula A/B 1.400 meter.

Tiga kelas utama adalah Kelas 3 Tahun Derby 2.000 meter, Kelas 3 Tahun Remaja 1.600 meter, dan kelas 2 Tahun Pemula A/B 1.400 meter, yang masing-masing berhadiah Rp300 juta, Rp150 juta, dan Rp150 juta. Siap bertarung di Kelas 3 Tahun Derby 2.000 meter bersama Kuda King Argentine, antara lain adalah Kuda Wonder Land, peraih podium kedua Triple Crown Serie 1 dan Serie 2, Kuda Sidney Allstar, pemenang Kelas 3 Tahun Calon Derby 1.850 meter IHR Cup 2025, dan Kuda Manik Siwa pemenang Kelas 3 Tahun Derby 1.600 meter Jateng Derby 2025.

“Dengan turut sertanya kuda-kuda dan joki-joki terbaik Indonesia, kami yakin IHRIndonesia Derby 2025 akan menjadi ajang pertarungan yang sengit dan bergengsi, sekaligus tontonan yang seru, menegangkan, dan memorable, bukan saja bagi komunitas pecinta kuda yang datang dari berbagai daerah, tapi juga bagi seluruh masyarakat,” tambah Aseanto Oudang.

VP Marketing & Operations SARGA.CO, Kevin Jonathan Van Houten mengajak seluruh masyarakat dapat menikmati keseruan event pacuan kuda, pesta kebun, dan ragam aktivitas lainnya bersama keluarga, sambil menjadi bagian dari sejarah Triple Crown Indonesia.

Tiket IHR-Indonesia Derby 2025 dan Sarga Festival dapat dibeli di situs sargaticket.com, masing-masing mulai dari harga Rp50 ribu dan Rp20 ribu. Penjualan secara offline dibuka di venue acara pada 26 dan 27 Juli 2025. IHR-Indonesia Derby 2025 disponsori oleh Pertamina, Le Minerale, Arsari Tambang, Indosat, JHL, CPCM, FLOQ, dan Fiesta, serta dapat disaksikan melalui siaran Metro TV dan Vision+ pada hari penyelenggaraan kejuaraan. (H-1)