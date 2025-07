Said Brkic dari Timnas Jerman U-15 Ikut Jajal Lapangan Baru UMY

Said Brkic, pemain Timnas Jerman U-15, menjajal lapangan baru UMY(MI/Ardi Teristi)

PELUNCURAN lapangan sepak bola berstandar FIFA di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (12/7), dihadiri Said Brkic, pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman U-15 berdarah Indonesia. Said Brkic sempat bertanding satu babak dalam laga eksebisi Tim Sepakbola Hizbul Wathan (HW) UMY di lapangan tersebut.

“Lapangan ini sudah memenuhi standar FIFA dan bisa mulai dimanfaatkan,” kata Rektor UMY, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., dalam sambutannya.

Nurmandi menambahkan, kehadiran fasilitas lapangan sepak bola baru dapat menjadi wadah pengembangan bakat mahasiswa, khususnya para pemain dari Akademi Sepak Bola Hizbul Wathan (HW) UMY. Dengan merogoh dana sebesar Rp2,2 miliar, ia berharap dapat melahirkan para calon pemain Timnas Indonesia di masa depan. Selain lapangan utama, UMY juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang guna mendukung perkembangan atlet muda.

“Kami juga menyediakan penginapan di student dormitory bagi para pemain, ada jogging track, dan ke depannya akan dibangun tribun penonton serta fasilitas kebugaran (fitness center). Semua ini disiapkan demi memberikan fasilitas terbaik bagi mahasiswa dan pembinaan olahraga di kampus,” ungkap dia.

UMY juga telah merencanakan agenda grand launching lapangan sepak bola ini pada bulan September. Acara peresmian direncanakan akan mengundang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta menghadirkan tim sepak bola profesional Persija Jakarta dalam kunjungan spesial.

Dalam acara tersebut, Said Brkic turut menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan persahabatan bersama para pemain Akademi Sepak Bola HW UMY. Aksi piawainya di lapangan menarik perhatian para hadirin. Said merupakan adik kandung dari Amar Brkic, pemain andalan Timnas Indonesia U-17. Ia juga memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Menariknya, ibunda Said juga merupakan adik kandung dari Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Hilirisasi UMY Dr. Med. dr. Supriyatiningsih, Sp.OG., M.Kes.

Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, menegaskan UMY merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) yang paling serius dalam membangun ekosistem olahraga kampus. Fasilitas olahraga merupakan indikator penting bagi kampus yang sehat dan berkemajuan. Kampus harus tumbuh seimbang, antara akademik dan well-being warganya.

“Ke depan, saya tunggu kolam renang aquatic di UMY,” ucap Sayuti.(M-2)