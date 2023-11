Harga Cabai di Palembang Setara 3 Kilogram Ayam Potong

SUDAH lebih dari dua pekan, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Palembang terus meroket. Di Pasar Lemabang, harga cabai rawit menembus Rp90 ribu per kilogram, sementara cabai merah keriting Rp80 ribu per kilogram.

"Sekarang pembeli banyak yang membeli sedikit-sedikit. Karena memang pengaruh harga cabai yang sangat tinggi," ucap Herlina, pedagang sayuran di Pasar Lemabang, Kamis (2/10).

Ia mengatakan, harga cabai naik dari distributor atau agen tempatnya mengambil cabai. "Sudah dari distributornya harga tinggi, kami hanya ambil untung tipis. Di pertengahan Oktober kemarin harga cabai masih Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per kilogram, tapi kalau sekarang harganya dua kali lipat dari saat itu," jelasnya.

Hal serupa diungkapkan Refi, pedagang cabai di Pasar KM 5 Palembang. Ia mengungkapkan, cabai rawit dan cabai merah saat ini menjadi komoditas pangan yang harganya fantastis atau setara dengan 3 kilogram ayam potong.

"Harga ayam potong itu per kilogramnya sekitar Rp30 ribu, dan harga cabai merah tiga kali lipat dari itu. Akibatnya, pembeli membatasi jumlah pembeliannya. Biasanya beli cabai setengah kilogram, sekarang hanya beli 2 ons saja," kata dia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatra Selatan, Ruzuan Effendi mengatakan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pihaknya di sejumlah pasar tradisional di Palembang, cabai merupakan komoditas yang harganya mengalami kenaikan cukup pesat.

"Harga cabai merah keriting sudah beberapa hari ini berkisar Rp68 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram, cabai rawit pun sifatnya masih fluktuatif berkisar Rp80 ribu hingga Rp90 ribu per kilogram. Harga ini memang sangat tinggi," jelasnya.

Ruzuan mencatat kenaikan harga cabai ini akibat musim kemarau yang membuat pasokan dan stok tidak begitu banyak atau terbatas. "Kita terus memastikan bahwa pasokan cabai ke Sumsel tetap aman, mesti jumlahnya terbatas," kata dia.

Pihaknya juga terus memonitoring stok di pasaran agar memastikan kebutuhan masyarakat atas cabai ini bisa tetap terpenuhi. "Kami mengimbau kepada masyarakat juga membeli cabai sesuai kebutuhan saja. Jika musim panen cabai nanti dan pasokan melimpah, tentu harganya akan kembali stabil," ucap Ruzuan.

Sementara untuk harga pangan lain, beras masih cukup tinggi. Yakni Rp15 ribu per kilogram untuk beras premium, dan Rp13 ribu per kilogram untuk beras medium. "Bawang merah masih stabil Rp25 ribu per kilogram dan bawang putih naik sedikit menjadi Rp35 ribu per kilogram," ucapnya.

Harga daging sapi masih tetap Rp150 ribu per kilogram, dan ayam potong Rp31 ribu per kilogram. Sementara telur ayam mengalami turun harga menjadi Rp24 ribu dari sebelumnya Rp26 ribu per kilogram. (Z-3)