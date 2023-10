Harga Gula Pasir Dilaporkan Merangkak Naik

KENAIKAN harga pelbagai kebutuhan pokok beberapa bulan terakhir cukup membuat pusing warga di Tanah Air. Belum bebas dari lonjakan harga beras, kini gula sudah ikut merangkak naik.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, Sulawesi Tengah, harga gula sudah menembus harga tertinggi yakni Rp18.000 per kilo gram (kg) dari harga sebelumnya Rp16.000 per kg. Padahal berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah hanya Rp15.360 per kg.

Pedagang Ismail Hasan mengatakan, kenaikan harga gula sudah berlangsung sejak sebulan terakhir.

“Untuk kenaikan harga sudah dari distributornya, pedagang tinggal menyesuaikan saja,” terangnya, Rabu (11/10).

Menurut Ismail, harga di tingkat distributor rata-rata Rp17.500 per kg. Pedagang kemudian kompak menaikkan harga menjadi Rp18.000 per kg agar bisa mendapat untung.

“Untung yang kami ambil juga hanya Rp500 per kg,” imbuhnya. Pedagang lainnya, Murdani Sera menambahkan, selama harga gula naik tingkat pembelian konsumen di pasar turun drastis.

Bahkan, beberapa langganannya yang biasa membeli dengan jumlah besar terpaksa harus mengurangi.

“Untuk stok gula kita masih ada lah, cuman memang susah penjualan. Sehari paling hanya bisa laku 2 sampai 3 kg gula saja. Padahal sebelumnya paling sedikit laku 10 kg per hari,” tandasnya, terpisah. (Z-8)