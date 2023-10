Hisense HVAC Ambil Bagian di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

LAYANAN kereta cepat rute Jakarta-Bandung sudah resmi diluncurkan pemerintah Indonesia. Menariknya, Hisense HVAC Indonesia ikut ambil bagian dari beroperasinya transportasi terbaru itu.

Sebelumnya, Hisense HVAC Indonesia memenangkan proyek yang ditawarkan PT Kereta Cepat Indonesia China, yaitu Stasiun Padalarang menggunakan produk Hisense VRF dan menggunakan Hisense AC Presisi di server room untuk semua stasiun. Terkait itu, Country Manager Hisense HVAC Cheah Win Leo mengatakan, salah satu fitur paling unggul dari sistem Hisense VRF ialah efisiensi energinya yang luar biasa. "Dengan memilih Hisense VRF, anda tidak hanya mengurangi jejak Ozone Deplection Potential (ODP) atau karbon tetapi juga menghemat biaya operasional," ujarnya.

Selain itu, kata Cheah Win Leo, sistem VRF Hisense menawarkan kontrol suhu yang presisi di masing-masing zona, untuk memastikan setiap ruang di gedung stasiun tetap nyaman sepanjang tahun. Tingkat kontrol ini menghasilkan peningkatan kenyamanan dan produktivitas penghuni. Sistem Hisense VRF juga sangat fleksibel dan terukur untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. "Alat itu dapat dengan mudah diperluas atau dimodifikasi seiring perubahan kebutuhan bangunan stasiun seiring waktu. Selain itu, sistem VRF Hisense dirancang untuk pengoperasian yang senyap, untuk memastikan penumpang merasa nyaman, tidak ada kebisingan yang mengganggu," terangnya.

Dia menambahkan, Hisense terkenal dengan komitmennya terhadap kualitas dan keandalan. "Sistem VRF kami dibuat agar tahan lama, sehingga mengurangi kebutuhan perawatan rutin dan meminimalkan waktu berhenti beroperasi," ujar Cheah Win Leo. Nilai pangsa pasar Hisense VRF cukup terjamin karena pemberian garansi 5 tahun untuk kompresor dan 2 tahun untuk suku cadang.

Sebagai referensi, Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd. ialah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd., yang merupakan perusahaan antara Hisense dan Hitachi (diubah menjadi Johnson Control Hitachi pada 2015) dan didirikan di 2003. Ini mengintegrasikan pengembangan teknologi untuk AC sentral komersial, manufaktur produk, pemasaran, dan layanan secara keseluruhan. Dengan dukungan penuh dari seluruh pemegang saham Hisense dan Johnson Control Hitachi, Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd., berkomitmen menjadi pemimpin pasar AC komersial VRF dan Chiller di gedung komersial, gedung pencakar langit, serta pasar industri.

Standar untuk penelitian dan pengembangan produk kelas dunia itu berasal dari Hitachi Jepang. Pabrik VRF merupakan yang terbesar di dunia. Kini pendapatan dari penjualan keseluruhan pabrik Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd., untuk VRF berada di nomor 1 di Tiongkok. (RO/Z-2)