Pastikan Gas Aman, Pusri Kerja Sama dengan Medco

OPTIMALISASI produksi pupuk terus dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang guna menjamin ketersediaan pupuk nasional. Dalam gelaran The International Convention of Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) ke-4 di Bali, Pusri bersama anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) untuk periode 2023-2025.

Pusri melakukan kerjasama jual beli gas dengan PT Medco E&P Indonesia dan PT Medco E&P Lematang dengan volume harian sekitar 5 BBTUD sampai 18 BBTUD mulai tahun 2023. Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan total penandatanganan sejumlah kontrak kerja secara akumulasi bernilai US$5,16 miliar atau setara Rp77,4 triliun.

"Senang sekali kami dapat kembali memenuhi undangan dari SKK Migas untuk melaksanakan penandatanganan dokumen komersial. Dengan harapan dapat mengoptimalkan produksi pupuk Pusri dengan tersedianya pasokan gas," terang Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh, Kamis (21/9).

Melalui kegiatan ICIOG ke-4 Tahun 2023 ini, pihaknya berharap dapat menjadi sarana dalam pencapaian target jangka panjang, terutama Pusri sebagai produsen pupuk.

"Harapan kami tentunya dengan penandatanganan ini jaminan pasokan gas bumi untuk kelangsungan produksi pupuk dan non pupuk Pusri semakin optimal dan berkembang," jelas Tri.

Sementara itu, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan dari tahun ke tahun nilai investasi di sektor hulu Indonesia terus mengalami kenaikan dan meningkat diatas target. "Pada tahun ini investasi di hulu migas ditargetkan mencapai US$ 15,5 miliar atau naik 26% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022," pungkasnya. (Z-3)