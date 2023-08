Warga asal Italia Menjadi Pemandu Wisata di Bali

SEORANG warga asal Italia bernama Alesandro Tanganeli (AT) melakukan pelanggaran dengan menjadi pemandu wisata (tour guide) di destinasi wisata Tanah Lot Bali. Kepala Kantor Imigrasi TPI Ngurah Rai Tedy Riyadi membenarkan itu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian setelah mendengar laporan masyarakat dan melihat langsung rekaman video yang viral langsung bergerak melakukan penyelidikan. "Begitu mendapatkan informasi tersebut, tim langsung bergerak. Tim melakukan kegiatan Pengawasan Mandiri Keimigrasian menindaklanjuti informasi dan berita viral di media sosial tentang dugaan WNA yang berprofesi sebagai pemandu wisata (tour guide) di kawasan Tanah Lot, Tabanan, Bali," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Tim melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan Himpunan Pramuwisata Bali (HPI). Didapati informasi bahwa pemandu wisata tersebut bernama Alessandro Tanganelli. "Yang bersangkutan ternyata sudah berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki lisensi sebagai pemandu wisata dari HPI," jelas Tedy.

Diketahui bahwa sebelumnya yang bersangkutan merupakan warga berkewarganegaraan Italia dan menjadi warga negara Indonesia (WNI) melalui proses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berawal dari sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas suami ikut istri WNI, lalu alih status menjadi Izin Tinggal Tetap suami ikut istri WNI, hingga kemudian akhirnya memilih berkewarganegaraan Indonesia.

Dihubungi secara terpisah melalui sambungan telepon, Indah Yuli Puspitasari selaku istri dari Alessandro Tanganelli menuturkan bahwa benar suaminya sudah menjadi Warga Indonesia sejak 2021 dan bekerja sebagai pemandu wisata yang berlisensi dari HPI. Selain itu, dirinya bersama suami memiliki bisnis usaha biro wisata yang memiliki izin dari Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita).

Berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti yang ada, dapat disimpulkan bahwa Alessandro Tanganelli yang viral di media sosial sebagai tour guide di Tanah Lot, Tabanan, merupakan warga Indonesia. "Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam penyampaian informasi terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing yang ada di Bali. Namun kami juga menyayangkan berita viral tersebut yang menyudutkan institusi kami dan tidak sesuai dengan fakta serta tidak dilakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan berita tersebut," tutup Tedy. (Z-2)