HTMM with Astronacci Hadir lagi di Surabaya

SUKSES pada 2022, kali ini Astronacci kembali membawa How To Make Money with Astronacci (HTMM) untuk trader di Surabaya dan sekitarnya, Jawa Timur. Workshop yang dihelat pada Sabtu (17/6) ini disambut dengan semangat yang luar biasa oleh ratusan trader yang ada di Jawa Timur.

Workshop yang dilangsungkan kurang lebih selama lima jam ini dibawakan langsung Founder & CEO Astronacci International, Dr. Gema Goeyardi, yang dibantu oleh tim analis dan trading coach. Dalam acara ini, Astronacci menghadirkan berbagai materi penting bagi seorang trader seperti money magnet, trendline, dan support resistance langsung dari Gema Goeyardi, satu-satunya Master of Technical Analysis di Indonesia.

Selain mempelajari analisis teknikal, Astronacci juga memberikan kiat-kiat menjadi seorang trader sukses berdasarkan rahasia dan pengalaman Gema Goeyardi secara langsung. Salah satu fokusnya ialah membenahi psikologi trader dan mengatasi ketakutan, serakah, hingga penyesalan akibat trading di masa lalu. Tujuan sesi hipnoterapi ialah memastikan peserta pulang dengan vibrasi positif serta memiliki mindset yang sehat agar mentalnya stabil saat trading. "Kesempatan ini, Astronacci juga ingin agar trader setelah dari acara ini dapat memiliki mindset yang baik dan benar serta paham yang harus mereka lakukan untuk bertahan di industri ini," ujar Gema dalam keterangan tertulis.

Dalam HTMM itu, trader akan dibentuk back to basic atau merangkul lagi semua trader kembali ke awal tanpa melihat banyak penyimpangan di market seperti Binomo, Binary Option, hingga isu politik Crypto. Ada pula cara agar konsisten profit di tengah isu gejolak ekonomi. Gema pun memperkenalkan keilmuan Astronacci (Astrologi dan Fibonacci) yang dapat dijadikan acuan bagi trader sebagai bekal utama bagi para trader untuk mempersiapkan diri dan belajar bagaimana caranya untuk tetap bisa profit. "Ketika banyak berita negatif, keadaan ekonomi dan market yang semakin tidak menentu, semoga saja yang saya dan tim Astronacci berikan hari ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu semua ke depan," papar Gema.

Astronacci akan mengadakan Workshop The Ultimate Astrology Time Trading pada 14-16 Juli 2023. Workshop ini akan mengajarkan analisis teknikal ala Astronacci hingga ilmu astrologi langsung oleh Gema Goeyardi. Ia juga akan hadir menjadi salah satu pembicara di acara IFTA (International Federation of Technical Analysts) 2023 yang akan diadakan di Jakarta. (Z-2)