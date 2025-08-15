Ini 3 Hal tentang Trading yang Ingin Anda Ketahui Lebih Awal

Ilustrasi(MI/HO)

TIDAK ada resep universal untuk sukses dalam trading. Namun, ada beberapa patokan dasar yang harus Anda ikuti untuk memperbesar peluang menghasilkan profit.

Anda bisa mempelajari poin-poin referensi penting ini dari kesalahan Anda sendiri, atau pilih cara yang lebih mudah dengan mempelajari pengalaman orang lain.

Dalam artikel ini, analis keuangan di broker Octa dan trader sukses Kar Yong Ang menyebutkan tiga aturan dasar trading yang dia pelajari dengan susah payah—dan yang dia harap diketahuinya sejak awal perjalanan.

Baca juga : Akses Tanpa Batas Trading Saham Amerika & ETF

Di usia 21 tahun, Kar Yong Ang mulai trading hanya dengan saldo US$500 di akunnya. Dalam dua tahun, saldonya mencapai US$13.000.

Saat ini, Kar Yong Ang adalah trader dan investor yang mandiri secara finansial, analis ahli di broker Octa, pembicara, serta mentor yang telah melatih ratusan trader di Asia Tenggara.

Meski kariernya sukses di pasar keuangan, Kar Yong memperoleh keterampilan dan pengetahuan trading dengan susah payah—dari kemenangan dan kekalahannya sendiri.

Baca juga : Trading Bisa Jadi Solusi Untuk Menambah Penghasilan

Berikut adalah beberapa hal penting tentang trading yang dia harap sudah diketahuinya lebih awal.

1. Gunakan manajemen risiko untuk mengurangi stres

Banyak trader menganggap tools manajemen risiko itu opsional dan menggunakannya hanya pada kesempatan tertentu, seperti saat pasar sedang volatil.

Sayangnya, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan signifikan. Mungkin tidak secara langsung memengaruhi hasil trading, tetapi dalam jangka panjang, trading 'intuitif' menyedot energi dan membuat Anda stres.

Selain itu, makin pendek timeframe trading yang Anda gunakan, makin besar kemungkinan satu perubahan harga drastis bisa merusak sesi Anda.

Order stop-loss dan take-profit membuat trader merasa lebih percaya diri dan berpikir dengan jelas.

Dengan tools manajemen risiko dasar, perhatian trader tidak perlu dibebani dengan penurunan harga yang menegangkan, dan sesi trading bisa jadi lebih efisien.

Untuk lebih memberdayakan trader, broker Octa menerapkan fitur manajemen risiko lanjutan ke dalam platform trading eksklusifnya, OctaTrader.

Trailing stop dan break even memungkinkan trader mengatur titik exit yang dinamis dan sensitif terhadap pasar untuk mengamankan profit atau menghilangkan risiko kerugian finansial dalam trade tertentu.

2. Jadikan simpel dan sederhana

Dalam kebanyakan kasus, strategi sederhana dan logis akan lebih unggul daripada strategi yang rumit dan kurang mudah diakses secara mental.

Bagi sebagian besar trader, mempertimbangkan faktor-faktor seperti price action, zona support dan resistance dasar, serta volume sudah cukup untuk mulai membuat progres. Strategi yang lebih sederhana memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah dilaksanakan, dengan disiplin diri trader itu sendiri.

Makin banyak langkah dalam suatu strategi, makin banyak ruang untuk keraguan, kesalahan, dan gangguan yang bersifat emosional. Apabila pendekatannya sederhana dan telah diuji dengan baik, pelaksanaannya jadi otomatis dan konsistensi pun meningkat.

Menurut Kar Yong, berhubungan dengan broker yang andal dan teregulasi secara global seperti Octa adalah salah satu langkah paling penting yang dapat dilakukan trader untuk menyederhanakan perjalanannya.

Sejak didirikan pada 2011, Octa telah menawarkan biaya dan ketentuan trading yang transparan dan menghindari trik tersembunyi dalam relasinya dengan klien.

Platform trading milik Octa, OctaTrader, bertujuan untuk menyederhanakan proses trading dengan memberikan semua tools yang diperlukan dalam ekosistem trading yang mulus dan dapat dikustom. OctaTrader menggabungkan tools AI yang mumpuni dan pengetahuan pakar yang dapat diterapkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis informasi dan rendah stres.

3. Ikuti proses tiga langkah

Selama bertahun-tahun, Kar Yong mengikuti proses yang sama di sepanjang sesi trading. Prosesnya terdiri dari tiga fase: arah, pengaturan, dan konteks. Sembari menggunakan tools manajemen risiko, kerangka ini membantunya trading dengan lebih konsisten dan mengurangi beban kognitif.

- Arah: tentukan trend pasar

Langkah ini menentukan harus beli atau jual. Pada langkah ini, trader mengidentifikasi pergerakan dominan—uptrend, downtrend, atau range. Arah sering kali ditentukan dengan price action, garis trend, atau indikator momentum.

- Pengaturan: cari titik entri

Setelah menentukan arah, Kar Yong mengalihkan perhatiannya ke pengaturan, atau kondisi atau pola spesifik yang menunjukkan waktu untuk bertindak. Kondisi ini termasuk breakout, kemunduran ke moving average, formasi candlestick, atau pantulan support/resistance. Dengan memperhatikan presisi teknikal, fase pengaturan menyempurnakan titik entri.

Dengan demikian, pengaturan harus selaras dengan arah yang dipilih: banyak trade yang rugi berasal dari lompatan ke pengaturan yang melawan pergerakan pasar.

- Konteks: cari faktor yang dapat memengaruhi trade

Konteks adalah lingkungan yang lebih luas di sekitar pengaturan—tingkat volatilitas, waktu dalam suatu hari, kedekatan waktu dengan rilis berita, zona support/resistance utama, atau sentimen pasar keseluruhan.

Misalnya, pengaturan yang umum secara teori mungkin muncul beberapa menit sebelum pengumuman bank sentral utama. Dalam konteks tersebut, pengaturan ini kurang dapat diandalkan karena diperkirakan akan ada gejolak pasar.

Perlu disebutkan bahwa ketiga elemen ini harus selaras. Apabila diterapkan dengan disiplin, kerangka ini berfungsi sebagai daftar periksa untuk mental, menjaga trader tetap fokus, metodis, dan tidak rentan terhadap keputusan emosional atau impulsif.

Kesimpulan

Sebagai seorang trader profesional dengan rekam jejak panjang yang sukses di pasar, Kar Yong Ang lebih menghargai pengalaman daripada kesuksesan instan. Dalam trading, salah satu prasyarat terpenting untuk sukses adalah ketekunan dan melihat setiap trade sebagai kesempatan untuk berkembang.

Artinya, trader dapat mengurangi beban kesalahan pemula secara signifikan dengan menggunakan tools trading modern seperti platform Octa. Ini memberdayakan trader baru maupun berpengalaman dengan menyediakan ekosistem trading yang memungkinkan performa lebih baik dan stres lebih rendah.

Selain itu, Octa juga mengurangi stres para trader dengan menawarkan penarikan dana yang lancar, cepat, dan efisien, yang membantu broker membangun kepercayaan dengan kliennya. (Z-1)