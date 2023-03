Pemuda Papua Binaan PYCH Optimistis Hasil Budi Daya Ikan Air Tawar Meningkat

SEKTOR perikanan di tanah Papua sedang menggeliat. Karena itu, anak muda Papua yang tergabung dalam Papua Youth Creative Hub (PYCH) bersama pembudi daya ikan optimistis bisa memaksimalkan hasil budi daya ikan air tawar seperti nila dan mujair melalui keramba jaring apung (KJA) di Danau Sentani, Distrik Heram, Jayapura, Papua.

PIC KJA sekaligus anggota PYCH Jayapura Fileph Jones Marweri mengatakan pihaknya bekerja keras bersama-sama anak muda Papua untuk membudidayakan ikan air tawar di Danau Sentani untuk mendapatkan hasil laut yang maksimal.

"Di sini kami sebagai anak muda Papua binaan PYCH membimbing dan membina pembudi daya keramba jaring apung (KJA) dalam membudidayakan ikan nila dan mujair," ungkapnya setelah peresmian Gedung PYCH pada Minggu (26/3).

Hasil Budi Daya Ikan Nila dan Mujair Per Bulan Capu 500 Kg



Fileph mengatakan hasil budi daya ikan nila dan mujair per bulan bisa mencapai 500 kg. Dia bersama pembudi daya KJA yang merupakan anak muda Papua menargetkan ke depan bisa mendapat hasil hingga 1 ton per bulan.

"Kami di sini membudidayakan beberapa ikan seperti nila dan mujair. Melalui binaan PYCH, kami targetkan setiap penjualan kami dalam satu bulan dari 500 kg bisa menjadi 1 ton atau bahkan lebih," ucapnya.

Fileph menyatakan hasil budi daya ikan air tawar ini akan dipasarkan di beberapa tempat di Jayapura. Salah satunya, Papua Youth Creative Hub (PYCH).

"Hasil budi daya ikan kami akan dijual atau dipasarkan di Papua Youth Creative Hub, beberapa restoran, pasar, dan lainnya," ungkapnya.

Fileph menuturkan PYCH dapat membantu KJA dalam memasarkan hasil produksi ikan air tawar hasil budi dayanya.

"Ini sebagai wadah untuk membantu memasarkan hasil produksi ikan kami. Ini sangat berguna karena melalui Papua Creative Hub diharapkan penjualan kami bisa meningkat," katanya.

Terus Upaya Tingkatkan Produksi Ikan Tawar

Fileph berharap KJA bisa terus meningkatkan hasil produksi ikan air tawarnya melalui PYCH. "Harapan kami, kami bisa menjalin kerja sama yang baik karena untuk meningkatkan hasil budi daya ikan dan penjualannya," ujarnya.

Kemudian, Fileph berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah mendukung kami dalam membudidayakan ikan air tawar dan memasarkannya melalui PYCH.

"Kami berterima kasih kepada bapak presiden Jokowi telah men-support dan mendukung kami dalam mengembangkan budi daya ikan di sini," katanya.

Pembudi daya ikan air tawar KJA di Danau Sentani berterima kasih kepada BIN yang telah membinanya melalui anak muda yang tergabung dalam PYCH. Fileph menilai, tanpa binaan dari BIN, ini semua tidak akan terjadi.

"Kami juga berterima kasih kepada BIN yang selalu mendukung dan membina kami. Lalu, dan menyediakan wadah bagi kami untuk membantu memasarkan hasil budi daya kami di Papua Youth Creative Hub," ucapnya.

Hingga kini, terdapat 120 petak KJA yang menampung sekitar 28.000 ekor ikan yang terbagi dari ikan siap panen dan benih berukuran 2 jari atau 10-11 cm.

Untuk diketahui, PYCH juga memiliki kelompok pembudi daya ikan Papua dan Papua Barat, di antaranya di 11 usaha perikanan budi daya existing, 60 kelompok pembudi daya ikan keramba jaring apung (KJA) dan 3 kelompok pembudidaya ikan bioflok.

Terintegrasi dan Berlabel PYCH

Produk-produk hasil anak muda Papua dan masyarakat binaan PYCH itu kemudian dijual di ruang UMKM yang ada di Gedung PYCH, Jayapura, Papua. Pemasaran juga dilakukan secara online.

Selain itu, hasil jagung juga digunakan untuk dibuat pakan ayam. PYCH sendiri memiliki pabrik olahan jagung untuk dijadikan pakan ayam. S

emua produk turunan jagung itu akan dikemas dengan label PYCH. PYCH merupakan gedung tempat anak-anak muda Papua mengembangkan bakat, minat dan potensi yang dimilikinya. (RO/S-4)