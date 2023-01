Hari Valentine, Ajang Temu Kangen di Mercure Bandung City Centre

HARI Valentine yang dirayakan setiap 14 Februari merupakan hari yang banyak ditunggu oleh banyak pasangan untuk merayakan kisah kasihnya.

Euforia ini tentunya sayang bila dilewatkan. Untuk itu, Mercure Bandung City Centre akan mengangkat tema Kangen’s Dinner, pada perayaan hari kasih sayang itu.

Hotel ini mengajak para tamu untuk mengungkapkan kasih sayang secara lebih umum dan luas, bukan hanya kepada pasangan.

“Menilik dari tema yang diangkat, kami ingin Valentine ini menjadi ajang temu kangen tidak hanya dengan pasangannya, namun juga dengan teman maupun keluarga. Kami ingin menunjukkan bahwa kasih sayang ini sifatnya universal,” terang Tomy Yovan, General Manager Mercure Bandung City Centre.

Untuk itu, tahun ini pihaknya menghadirkan Valentine dengan sajian all you can eat dinner buffet.

Namun, ia memastikan, suasana romantis khas Valentine tetap dihadirkan, mulai dari berbagai sajian hidangan penutup yang dikreasikan dengan cantik, nuansa merah dalam dekorasi, dan hiburan akustik perpaduan gitar dan biola.

Berlokasi di Skyview Pool & Bar yang terletak di lantai 15 Mercure Bandung City Centre dan memiliki pemandangan cantik Kota Bandung, perayaan Valentine bersama orang tersayang akan bertambah seru.

Kangen’s Dinner ini dapat dinikmati dengan harga Rp175.530 nett per orang. Terdapat promo unik seperti diskon 50% bagi orang yang datang, makan, dan duduk sendiri sepanjang makan malam, serta diskon 25% bagi yang datang minimal empat orang.

“Angka 530 yang muncul di harga bukan angka asal, namun merupakan kode angka yang berarti ‘aku merindukanmu’, sesuai dengan tema Valentine kami,” tandas Tomy Yovan.

Kangen’s Dinner dapat dinikmati pada Selasa, 14 Februari 2023, mulai pukul 17.00-21.00.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0815-7200-8001. (N-2)