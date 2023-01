Marriott Indonesia Mengadakan Konferensi Kepemimpinan Perempuan yang Pertama

KONFERENSI Women in Leadership pertama oleh Marriott Indonesia Business Council ditutup di Sheraton Bali Kuta pada 12-13 Desember 2022. Acara dihadiri oleh 140 pemimpin wanita dari 62 Hotel Marriott di Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi lebih banyak pemimpin perempuan untuk berpartisipasi dan terinspirasi dari sesi-sesi yang ada. Konferensi ini merupakan tahap awal yang nantinya akan dilanjutkan dengan acara lainnya sebagai tindak lanjut aspirasi yang ada untuk mencapai target Marriott Woman Leaders sebesar 50% pada 2025.

Sepanjang konferensi dengan tema "Tantangan Diri Anda untuk Mengejar Impian Anda", sesi berlangsung untuk menampilkan pembicara tamu yang terhormat dalam industri ini. Beberapa nama tersebut adalah, Maya Watono, Chief Marketing Officer InJourney, Dyah Ambarwati, Komisaris PT Cakrawala Solusi Lintas, Ena Ratiyo, MM, Ph.D (Can), Entrepreneur & Business Coach, Evy Gozali, CEO Sababay Winery & Yoke Darmawan, dan Christia Permata Dharmawan, Pemilik Focus Company.

Acara semakin kaya dengan pembicara dari Marriott Indonesia; Andrew Newmark, Wakil Presiden Sumber Daya Manusia–Asia Pasifik kecuali Tiongkok Raya, Ramesh Jackson, Wakil Presiden Area–Indonesia, Oriol Montal, Wakil Presiden Multi Properti, Bali Properties, Titus Rosier, Ketua Dewan Bisnis Indonesia & Manajer Umum W Bali Seminyak, Lucia Liu, GM The Laguna, Juliana Eka Putra, Market Director of Human Resources, Bali, Conny Tampi, Director of Finance Courtyard by Marriott Nusa Dua, Putu Wikantari, Director of Finance Sthala, The tribute portfolio hotel, Ubud.

Beberapa Panelis dari GM perempuan di Indonesia juga turut berkontribusi; Lily Wijaya, General Manager Aloft South Jakarta, Caitie Lee, General Manager Moxy Bandung, Amy Lingga, General Manager Four Points Seminyak & Fairfield South Kuta, Francisca Thorogood, General Manager Sheraton Senggigi, Sally Fadjrina, General Manager Four Points Kuta. Juga Panelis dari tingkat Excom; Silvana Ng, Executive Assistant Manager Rooms of Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, Sitha Saraswati, Hotel Manager Sheraton Kuta, dan Saraswati Subadia, Director of Sales and Marketing, The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Selama konferensi, pembicara fokus pada beberapa tema. Diskusi dibuka dengan topik oleh Andrew Newmark “Show Your Worth” dan Ramesh Jackson, “Emotional Intelligence”.

Diskusi juga menghadirkan topik “Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia ini” oleh Maya Watono dan “Mendobrak pola pikir langit-langit kaca; Empowering the power in women” oleh Ena Ratiyo.

Marriott menyadari peran kuat yang dimainkan wanita sebagai pembuat keputusan, konsumen, pemimpin, panutan, dan inovator. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah wanita yang akan menjalankan keputusan tersebut dari posisi kepemimpinan di dalam Marriott Indonesia.

Per Oktober 2022, perusahaan memiliki 33% pemimpin perempuan di Indonesia dari Red band hingga Yellow band. Women in Leadership Initiative memiliki beberapa tujuan utama untuk meningkatkan kehadiran wanita di tingkat manajemen tertinggi dan di posisi pengambilan keputusan penting lainnya serta untuk meningkatkan proses pengembangan karier mereka di Marriott. (N-2)