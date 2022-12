Temanggung Cairkan Dana Bansos Untuk 83.513 KPM

DANA bantuan sosial (bansos) dari tiga program pemerintah telah mulai dicairkan untuk warga Temanggung, Jawa Tengah pada pekan terakhir November 2022. Ketiganya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pencairan bantuan dilakukan secara serentak di 20 kecamatan pada 23-30 November 2022 melalui Dinas Sosial bersama PT Pos Indonesia cabang Temanggung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Prasodjo, menjelaskan, dana bantuan ini disalurkan pada 83.513 KPM di seluruh Kabupaten Temanggung yang bersumber dari DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kemensos RI, dengan jumlah total dana yang dicairkan sebesar Rp102.748.950.000.

"Bantuan sosial tiga program ini dicairkan di bulan November secara tunai, dibagikan lewat PT. Pos Indonesia cabang Temanggung," kata Prasodjo.

Ia menyebutkan, untuk BLT BBM selama dua bulan diberikan per KPM Rp 150 ribu per bulan, jadi penerima manfaat mendapatkan Rp 300 ribu. BPNT/Sembako untuk Oktober, November, Desember masing-masing per KPM Rp 200 ribu per bulan, jadi penerima manfaat mendapatkan Rp 600 ribu. Sedangkan bantuan PKH tergantung komponen masing-masing, seperti untuk anak balita, ibu hamil/menyusui, dan lansia, diberikan di seluruh Indonesia melalui PT Pos Indonesia. (OL-15)