DKI Salurkan 56.351 Bansos PKD untuk Penerima Baru

Warga mengantre untuk mendapatkan sembako(MI/Ramdani)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.

Pukuan ribu penerima bansos tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta dan kepulauan seribu, yang terdiri atas 38.414 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), 4.489 penerima KPDJ Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan 13.448 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Penyerahan bantuan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kepada perwakilan penerima manfaat, yang dilakukan di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Pramono mengatakan hal itu sebagai bagian dari program pemenuhan kebutuhan dasar yang difokuskan pada lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

"Saya bersyukur bisa berkumpul bersama dalam penyaluran bantuan sosial ini. Ini prioritas utama dalam pemerintahan yang saya pimpin," katanya di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

Nantinya, setiap penerima akan mendapat Rp350.000 per bulan, langsung disalurkan ke rekening masing-masing, dengan distribusi kartu ATM dijadwalkan mulai 8 hingga 31 Agustus 2025 di lima wilayah administrasi dan Kepulauan Seribu.

Pramono juga menjelaskan manfaat Kartu Lansia Jakarta yang tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga memberikan akses gratis ke layanan Transjakarta dan MRT.

"Banyak yang belum tahu, naik Transjakarta dan MRT itu gratis untuk pemegang Kartu Lansia. Saya ajak semuanya manfaatkan fasilitas ini. Termasuk penyandang disabilitas yang kini sudah memiliki ruang khusus di setiap armada Transjakarta," jelasnya.

Bank Jakarta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penerima manfaat dalam mengakses dan mengelola dana bantuan sosial melalui aplikasi perbankan digital JakOne Mobile.

Dengan aplikasi ini, penerima manfaat dapat melakukan transaksi non-tunai, mengecek saldo bantuan, hingga menikmati layanan keuangan lainnya.

"Melalui integrasi layanan digital, kami ingin memastikan bantuan sosial dapat diakses dengan lebih efisien dan aman," ujar Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo

Kegiatan distribusi Penyaluran bantuan sosial KLJ, KPDJ, dan KAJ menjadi bagian dari rangkaian penyaluran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Bagi masyarakat yang sebelumnya telah menerima bantuan namun belum mendapatkan kembali tahun ini, dapat memeriksa status pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui situs resmi https://dtks.jakarta.go.id/ atau menghubungi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jakarta, Iqbal Akbarudin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, mulai dari Gubernur, DPRD, wali kota dan bupati, pendamping sosial, hingga Bank Jakarta, yang telah bersinergi menyukseskan program ini.

"Penyaluran bansos ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan sosial warga Jakarta sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (Far/P-1)