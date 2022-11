PT Timur Bahari dan Group Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

BERBAGAI kalangan, mulai pribadi, komunitas, sekolah, perguruan tinggi, unsur pemerintah daerah dan pusat hingga perusahaan swasta bahu membahu membantu meringankan korban gempa di Cianjur.

Salah satu perusahaan swasta yang ikut prihatin dan peduli dan menyalurkan bantuan yang sangat berguna bagi warga terdampak gempa adalah PT Timur Bahari dan Group.

Beragam bantuan mulai tenda, obat-obatan, pampers bayi, selimut , sarung, makanan dan bahan pangan, serta mainan anak-anak disalurkan pada Sabtu (27/11).

Managing Director PT Timur Bahari, Arief Sugiarto dalam keterangannya menyatakan sangat mendukung kegiatan peduli korban gempa Cianjur ini.

Ia mendorong seluruh karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam membantu korban bencana.

“Bantuan yang kita berikan, menunjukkan bahwa kita memiliki kepedulian sosial dan kita ikut merasakan kesulitan saudara-saudara kita," katanya dalam keterangan, Senin (28/11).

Tak lupa Arief juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang tidak hanya menyumbangkan sebagian dari rejekinya tapi juga waktu dan tenaganya untuk menyalurkan bantuan sampai ke tenda pengungsian,

"Semoga Allah melipatgandakan kebaikan untuk kita semua,” ujar Arief.

Seperti diketahui, PT Timur Bahari merupakan bagian dari Group perusahaan kontruksi yang beroperasi di Indonesia dan Singapura.

Perusahaan memiliki program CSR atau Corporate Social Responsibilty untuk kepentingan masyarakat dan pemberian bantuan pada korban gempa Cianjur ini bagian dari program CSR tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapat dari relawan dari Mojang Jajaka Cianjur, kebutuhan yang paling mendesak adalah tenda pleton, terpal,dan makanan pokok serta obat-obatan.

PT Timur Bahari memutuskan untuk melakukan beberapa kegiatan seperti mengumpulkan donasi dari seluruh karyawan baik di Kantor Pusat Jakarta, kantor catang, maupun dari seluruh kru kapal yang berada di Project PLTU Central Java, Batang Port, Cirebon Port, Karimun Port.

Perusahaan membeli dan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan (tenda pleton dan bahan pangan pangan) ke lokasi posko pengungsian

Perusahaan juga mengirimkan perwakilan dari Timur Bahari utk menyerahkan langsung ke relawan di posko Cianjur, termasuk kerja sama dengan klub motor Timur Bahari yang melakukan touring ke lokasi pengungsian.

Sementara itu Head of Human Capital Management and Corporate Legal yang juga membawahi Community and Goverment Relation PT Timur Bahari, Retno Handayani ikut dalam penyaluran bantuan ke Cianjur pada akhir pekan lalu,

Ia juga meninjau lokasi terdampak gempa yang paling parah yakni di Kampung Gunung Putri, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan di wilayah ini bantuan juga disalurkan.

Di Posko Kulah Gede, yang juga penanggung jawab posko, Ketua RT 05/01 Aisyah menceritakan bagaimana kondisi di posko yang mendapat bantuan dari PT Bahari.

Ibu Aisyah mengucapkan terima kasih yang sangat besar mengingat bantuan yang diberikan cukup besar dan sangat meringankan beban warga yang mengungsi.

“Ini tenda besar sampe ke posko kami, begitu juga bantuan yang lain cukup banyak. Semoga bantuan ini meringankan warga dan PT Bahari bertambah maju,” ucap Ibu Aisyah.

Retno Handayani juga turut membagikan sejumlah mainan anak dan beragam bantuan kepada anak-anak dan warga di situ.

Lebih lanjut Retno mengatakan, bantuan yang dibawa pasukan CSR Timur Bahari ke lokasi terdampak Gempa Cianjur antara lain 8 unit tenda pleton kapasitas 20 orang dan bahan makan seperti 300 kg beras, 160 kg telur, 72 liter minyak goreng, 30 kg gula, Kopi 6 pack, Energen 9 pack, Teh 30 pack Garam 10kg Indomie 50 dus Air minum kemasan 34 dus

Selain itu, ada obat-obatan, keperluan bayi, biskuit, makanan bayi, selimut, peralatan ibadah, pakaian, dan mainan.

Kolonel Marinir (Purn) Gozali sebagai penanggung jawab dari program CSR PT Timur Bahari telah berkoordinasi dengan relawan Mojang Jajaka Cianjur yang dikomandani oleh Akil Fariab untuk menyebarkan bantuan ke 18 titik lokasi. (RO/OL-09)