Jadi Pemateri di Seskoau, Pengusaha Billy Martasandy Tekankan soal Kepemimpinan

PENGUSAHA Billy Martasandy ditunjuk Kepala Staf Angkatan Udara untuk menjadi pemateri di Sekolah Staf dan Komando (Seskoau) Lembang, Jawa Barat dalam orientasi perwira siswa (Pasis) untuk regu Pasis Sesau A-16 TP.2021.

Billy yang merupakan pengusaha jasa travel, bimbingan terpadu, psikologi, hingga properti itu membawakan materi kepemimpinan mengenai kepemimpinan yang erat hubungannya dalam organisasi ketentaraan.

"Setiap individu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat agar bisa melaksanakan semua tugas dengan baik, " kata Billy dalam keterangannya.

Dalam masa orientasi Pasis Seskoau terdapat berbagai program pendidikan yang tujuannya untuk dapat memberikan pengenalan lingkungan kerja.

Komandan Senkk AU Marsekal Muda Samsul Rizal, mengungkapkan, beberapa siswa Seskoau menganggap materi yang diajarkannya sangat unik dan didukung dengan berbagai praktek pelaksanaan sehingga mudah dipahami oleh siswa.

"Dalam pelatihan ini hanya ada beberapa perwira yang terpilih dan mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti pendidikan. Maka dari itu, harapannya Pasis dapat memanfaatkan hal ini dengan baik untuk bisa belajar dan menggali potensi dalam diri masing-masing untuk keberhasilan tugas-tugas yang diberikan," ujarnya.

Billy yang juga ketua kompartemen HIPMI Kota Bandung pernah mendapatkan penghargaan dari Pusat Prestasi Indonesia sebagai The Best Leadership and Professional Indonesia dalam Leadership and Professional Award (ILPA) 2020.

"Prestasinya dalam memimpin berbagai perusahaan sudah terbukti dan tidak diragukan lagi," imbuh Samsul Rizal.

Kepiawaian Billy memimpin terbentuk sedari kecil. Ia sudah memimpin berbagai organisasi sejak sekolah seperti ketua OSIS dan ketua umum Mentor Bintalis BPI. Ia percaya bahwa orang-orang dengan passion akan mampu mengubah hal yang tak mungkin menjadi mungkin seperti dirinya sekarang.

Beragam prestasi pernah ia raih seperti menjadi dosen pemapar materi Psikologi Forensik untuk Pasis SESPIM POLRI, menjadi dosen kehormatan pemateri Kepemimpinan di Seskoau, dan memperoleh penghargaan Indonesia Leadership & Professional Award (ILPA) Versi Pusat Prestasi Penghargaan Indonesian.

Selain itu, Billy juga pernah menjadi panitia seminar nasional Psikologi Militer Applying Psychology in Military and Everyday Life. Ia juga mendapatkan penghargaan ASEAN Cadetsail TNI AL Strengthening the Young Generation Brotherhood of ASEAN.

Terakhir, ia juga pernah menyabet certificate in leadership and team development dari Internasional Business Management Institute, Berlin, Jerman.

"Banyaknya penghargaan yang ia peroleh mengenai bidang kepemimpinan menunjukkan Billy Martasandy punya kapabilitas untuk menjadi pemateri di Seskoau, " pungkas Samsul Rizal. (RO/OL-7)