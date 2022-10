Emak-emak di Tasikmalaya Doakan Ganjar Jadi Presiden 2024

RATUSAN emak-emak di RW 07, Desa Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya, mengikuti doa bersama bertajuk 'Damai untuk Negeri'. Mereka berjejaring dalam Mak Ganjar Jawa Barat yang mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jawa Barat, Nurafsi mengatakan, kegiatan doa bersama yang diikuti 500 emak-emak tersebut mengangkat wujud kedamaian Bangsa Indonesia. Selain itu, intensi doa juga agar Indonesia mendapatkan figur pemimpin yang amanah dan peduli kesejahteraan rakyat di 2024. Nurafsi menyebutkan, Ganjar Pranowo memiliki kriteria pemimpin harapan.

Salah satu kepedulian Ganjar terhadap rakyat yang tak mendapatkan perhatian pemerintah ditunjukkan melalui program bantuan insentif untuk 211.455 pengajar agama sejak tahun 2019, mulai dari pengajar di madrasah dan pesantren Islam, sekolah minggu Kristen, Sekolah Pasraman Hindu hingga Sekolah Vijjalaya Buddha.

Adapun total anggaran untuk bantuan insentif pengajar agama yang digelontorkan Ganjar yakni senilai Rp253,746 miliar. Masing-masing pengajar agama mendapatkan Rp1,2 juta yang ditujukan untuk membantu perekonomian.

"Program beliau ini sangat membantu sekali ya. Karena dari program ini sangat diperhatikan para kyai, guru-guru ngaji, termasuk honorer juga ya. Karena sangat memprihatinkan para pengajar agama itu sangat kurang untuk dipandang," ujar Nurafsi usai acara, kemarin.

Nurafsi menambahkan, program bantuan insentif untuk pengajar agama dari Ganjar merupakan satu bentuk bukti konkret kerja nyata Ganjar dalam memperhatikan rakyat. Selama ini, ada kesan pengajar agama kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Ganjar juga disebut sebagai pemimpin dengan jiwa nasionalisme tinggi. Mak Ganjar Jawa Barat akan terus mendukung Ganjar Pranowo dengan menggencarkan sosialiasi program kerja Ganjar kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan emak-emak di Jawa Barat.

"Nah Bapak Ganjar melihat para pengajar ini harus diutamakan karena tentang ilmu dan keagamaan itu sangat luar biasa dampaknya. Maka kita antusiaskan beliau yang sangat luar biasa dengan programnya dengan memberikan insentif untuk para pengajar guru di pengajian dan pendidikan lainnya," jelas Nurafsi.

"Kami berharap emak-emak ini semakin melek ya, karena Bapak Ganjar ini dilihat dari jati dirinya, kemudian kepribadiannya yang sangat nasionalis dan keagamaannya juga religius. Jadi dibarapkan emak-emak di Jawa Barat ini bisa mendukung beliau jadi Presiden 2024," sambungnya.

Sementara itu, salah satu relawan Mak Ganjar bernama Cucu Culiah mengungkapkan, Ganjar adalah sosok yang paling tepat menjadi Presiden dalam pilpres 2024 menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Cucu, program-program dan kebijakan yang dibuat Ganjar selama memimpin Jawa Tengah sangat layak untuk dijadikan program nasional jika nantinya Ganjar terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

"Beliau orangnya baik dan merakyat. Bagus program-programnya untuk mensejahterakan rakyat. Saya berharap Bapak Ganjar dan program-programnya beliau kedepankan bisa terwujud di Indonesia. Pak Ganjar selalu dihati dan pokoknya beliau is the best lah," kata Cucu.

Cucu mengharapkan, dengan adanya kegiatan doa bersama untuk Indonesia dan sosialisasi sosok Ganjar, emak-emak yang lainnya juga ikut mendukung Ganjar Pranowo. (OL-13)