Harga Bahan Kebutuhan Pokok Di Klaten Stabil

DINAS Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUMKP) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, melaporkan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional stabil.

Analis Kebijakan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perdagangan DKUMKP Klaten, Dewi Wismaningsih, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga bahan pangan pokok di Klaten. "Berdasarkan pantauan kami hari ini di pasar tradisional, harga bahan pokok kebutuhan masyarakat stabil, bahkan harga cabai mulai turun," katanya saat dihubungi, Selasa (20/9).

Secara terperinci, Dewi menyebutkan harga beras IR 64 stabil Rp10.500 dan beras C4 Rp11.000 per kg, daging sapi Rp120.000 per kg, daging ayam ras Rp30.000 dan ayam kampung Rp50.000 per kg. Kemudian, telur ayam ras Rp26.000 per kg dan telur ayam kampung Rp40.000, ikan laut/asin teri Rp35.000 per kg, gula pasir Rp13.000 per kg, minyak goreng curah Rp14.000 per liter sesuai HET.

Harga cabai merah besar Rp55.000 per kg atau turun Rp5.000, cabai merah keriting turun Rp5.000 menjadi Rp60.000, dan cabai merah rawit Rp60.000 per kg dari yang sebelumnya Rp65.000. Bawang merah Rp34.000 per kg, bawang putih Rp26.000 per kg, garam halus beryodium Rp17.000 per kg, kacang hijau Rp23.000 dan kacang tanah Rp26.000 per kg, dan ketela pohon Rp4.000 per kg.

"Harga stabil. ketersediaan maupun pasokan ke pasar cukup aman, lancar, dan terkendali," ujar Dewi.